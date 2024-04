Gremios en el Atlántico en desacuerdo con resolución de la CREG

La resolución expedida por la Comisión de Regulación y Gas (CREG), a través de la cual, establece sanciones para los usuarios que excedan el consumo de energía e incentivos para quienes ahorren ha generado posiciones a favor y en contra en el Atlántico.

Según Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial en el departamento, lo único que va a lograr la medida es generar facturas más costosas y alimentar la tensión social.

“Los usuarios no podemos asumir los costos de la imprevisión del Gobierno Nacional que, además, no hizo lo que tenía que hacer en su momento para atender esas distintas advertencias que se le hicieron sobre la posibilidad de un apagón que, hoy estamos ad portas de vivir, y, además, en un escenario de demanda creciente y una oferta que no crece al mismo ritmo”.

Por su parte y en tono enérgico, Carlos Meisel, senador de la República, le reclamó a la entidad por sacar una normativa, que, para él, no tiene relación con la realidad del país.

“Yo quiero preguntar qué está pasando con el Caribe, señores Creg, señores del Gobierno. Ese el problema de haberse demorado un año, nombrando la Creg porque ahora sacan unas resoluciones completamente atemporales que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo nosotros”.

A su turno, Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi en el Atlántico, afirmó que el gremio está en desacuerdo ya que un aumento ocasionaría afectaciones a las Mipymes.

“Yo hoy puedo tener un proceso productivo con una menor demanda, con menor número de equipos, pero si estamos pensando en una ampliación, si se incrementa por un pico de producción; allí también se aumenta el consumo y eso me generaría un castigo y prácticamente, no tendríamos la capacidad de soportar más afectación sobre la estructura de costos que, hoy estamos teniendo grandes crisis por lo que el tema energético que todos conocemos”.

Para algunas organizaciones la medida debió haberse pensado a mediados del año pasado.

¿Qué establece la medida?

De acuerdo con la resolución, los estratos uno al tres que tengan kilovatio adicional, tendrá un incremento del 30% en su costo; para los estratos cuatro y cinco, el aumento será del 50%; mientras que para el sector comercio e industrial será del 100%.

En cuanto a los ahorros, aquellos usuarios que logren disminuir su consumo durante el periodo del programa recibirán un pago al finalizarlo, basado en el monto total recaudado por el consumo superior al promedio y por el número de kilovatios reducido.

La meta de consumo individual para cada usuario regulado durante la vigencia del programa será determinada a partir de su consumo promedio diario de energía activa, expresado en kilovatios-hora por día, calculado con la información del último ciclo de lectura completo que haya finalizado antes del 15 de marzo de 2024.