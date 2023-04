Gremios turísticos de San Andrés no creen que decretos de Petro sean la solución

Los ministros de Transporte, Guillermo Reyes y de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, volvieron a la isla de San Andrés con el borrador de decreto.

Así las cosas, no cayó para nada bien en muchos sectores la presentación de los altos funcionarios del Gobierno Nacional, que arribaron a la isla para informar nuevamente que siguen trabajando en el decreto que ya había mostrado el ministro de Transporte Guillermo Reyes el viernes Santo, pero que aún no ha sido promulgado para alcanzar fuerza de Ley.

Reyes se refirió inicialmente al incentivo del IVA a los tiquetes aéreos hacia San Andrés, indicando que no se cobrará impuesto a las ventas de los tiquetes, o sea, que quedan excluidos del impuesto al valor agregado.

“En San Andrés no se cobrará impuesto a las ventas sobre tiquetes aéreos con destino a San Andrés están excluidos del IVA, pero no están excluidos del impuesto nacional al consumo. Los tiquetes aéreos no están gravados con el impuesto nacional al consumo administrado por la Dian”, explicó.

Agregó que, “el combustible que utilicen los aviones para transporte aéreo hacia San Andrés no causará IVA. “El combustible que se utilice para realizar el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga, con origen y destino a San Andrés, no causa IVA. Si tiene alguna incidencia que el tiquete o el combustible de aviación se adquiera en el territorio continental, o por plataformas tecnológicas, según la Dian, lo determinante para la exclusión del impuesto, es el origen o el destino del servicio”.

Estas son algunas de las medidas especiales para enfrentar las dificultades sociales, económicas y de conectividad aérea que enfrenta el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras la suspensión de vuelos de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.

Estos decretos solamente fueron publicados en la página del ministerio del Interior. Lo que se hizo fue dar lectura nuevamente al borrador.

Los hoteleros y empresarios de la isla dijeron que "son anuncios sobre anuncios, sin resolver nada de manera inmediata, de tal manera que, bastante desanimados quedaron los gremios, porque a pesar de que los decretos de alivio ya fueron publicados, aún no han quedado en firme".

Por eso consideran que el departamento archipiélago se va a demorar mucho más tiempo para salir de la crisis.

En términos generales, no se ha avanzado desde el anuncio del borrador de decreto que se hizo el viernes Santo.

La anunciada pronta solución ofrecida por el Gobierno Nacional, quedó nuevamente aplazada, mientras que el deterioro económico del archipiélago va en aumento.