En una reciente sesión del Concejo de Cartagena seis cabildantes se encargaron de elegir al nuevo contralor encargado del Distrito, mientras se surte el debido proceso que ha tenido múltiples inconsistencias. Fue así como Rafael Castillo Fortich tomó posesión como contralor encargado, desplazando a Freddy Quintero, quien estuvo en el cargo, en calidad de encargado, por más de cuatro años.

Frente a esta decisión, el alcalde William Dau Chamat calificó como irregular esta decisión y abiertamente declaró una nueva guerra contra estos seis cabildantes, entre la que está la que será la próxima presidente de la corporación, Gloria Estrada.

“Una sesión en la que no estaba anunciada esta elección, fue una cosa sorpresiva, se tomó mágicamente la decisión de tomar a Freddy Quintero del cargo, y luego de varias horas de receso y justo ahí fue elegido el nuevo contralor. ¿Por qué no habían hecho antes?, si era tan fácil, por qué duró Freddy como contralor encargo durante cinco años y no hicieron nada”, dijo el mandatario.

“Los concejales que le acaban de declarar la guerra a la alcaldía de Cartagena son: Katya Mendoza, Sergio Mendoza, Luder Ariza, Javier Julio Bejarano y Gloria Estrada, si ustedes están buscando guerra, guerra van a tener”, expresó el alcalde.

Según el alcalde, entre los postulados estaba el mismo Freddy Quintero, Rafael Castillo, quien ya trabajaba en la contraloría y la abogada Karen Puello, a quien cuestionó también su postulación.

“Ella (refiriéndose a Karen Puello, quien no fue elegida) fue abogada y cesionaria de créditos de varios casos de tutelas irregulares del sur de Bolívar, que fueron denunciadas en el libro blanco el año pasado, casos que están denunciados ante la fiscalía; recibió más de 100 millones de pesos por retroactivos del fondo de pensiones, pese a que la corte constitucional ordenó su no pago, ella ha sido contratista del fondo de pensiones, y luego fue nombrada técnica para auditar el fondo de pensiones, el yo con yo”, precisó Dau.

Continuó diciendo: “¿creen ustedes que esta elección tiene legitimidad?, por qué quisieron nombrar un nuevo contralor a las carreras, a mil, muchas cosas aquí no cuadran, estos malandrines no estaban obrando bien”.

Como es de conocimiento público, en esa sesión fue elegido Rafael Castillo Fortich, y justo el alcalde recordó que fue él quien ordenó el embargo en su contra y en contra de 43 funcionarios y exfuncionarios de la administración.

“Recuerdan ustedes el mes de septiembre que nos llegó una orden de embargo de la contraloría para mí por 1.300 millones de pesos y a 43 más de mis funcionarios y exfuncionarios, pues déjenme decirles que quien ordenó este ilícito embargo fue el mismo Rafael Castillo Fortich, este embargo fue tan irregular que a los pocos días la Contraloría General decidió asumir propiamente el control preferente sobre este proceso”, detalló.

Por otra parte, el alcalde de Cartagena William Dau Chamat dio a conocer que Castillo Fortich, “es el compañero permanente de la abogada Adriana Hernández, quien estuvo hasta el 31 de diciembre de 2019 fue la directora de la unidad asesora de contratación y actualmente trabaja en el concejo”.

Dau nuevamente arremete contra los entes de control

En medio de las denuncias que hizo el alcalde por la elección del nuevo contralor encargado, nuevamente arremetió contra los entes de control por supuestamente no evitar más actos de corrupción en la ciudad.

“Todos los órganos de control y de justicia comen del mismo plato, aquí los órganos de control nunca han hecho respetar a Cartagena, jamás sancionan, jamás intervienen, todo queda en el sueño del olvido. Exijo que la procuraduría, la contraloría general, la fiscalía intervengan y decidan ya sobre el caso sobre estos concejales que nombraron a este contralor en Cartagena”, sostuvo.

“Ustedes jueces, magistrados, procuradores, fiscales, contralores, sinvergüenzas, ustedes son los responsables de imponer el imperio de ley, que la ley se aplica, ustedes han traicionado a Cartagena, tienen que venir a imponer el orden, defender a la ciudadanía de este poco de gente que han venido robándose a Cartagena durante tanto tiempo, ustedes son cómplices de la corrupción”, indicó.

Por último los señaló de ser la “columna dorsal sobre la que se constituye todos los robos y la corrupción en Colombia, porque si hicieran su trabajo no estarían robando”.