'Guillo' el mensajero que se hizo viral por entregar diplomas a domicilio

Guillermo Gómez, conocido entre sus amigos como 'Guillo', es un trabajador de la Universidad del Norte que se ha hecho 'famoso' en redes sociales, por ser el encargado de llevar los diplomas a las casas de los estudiantes tras la cancelación de las ceremonias de grado por las medidas de prevención tomadas por el coronavirus.

Guillo lleva 31 años trabajando en la universidad, pero jamás se le pasó por su cabeza que iba a entregar diplomas a domicilio, sin embargo por la alerta del coronavirus fue uno de los escogidos para llevarle la felicidad a los estudiantes y decirles "felicitaciones eres un profesional".

"Esto ha sido algo atípico, primera vez que la universidad hace esto. Pero para mi ha sido satisfactorio poder contribuir en cierta forma para que estos jóvenes reciban su respectivo diploma", indicó Guillo.

Desde las 7 de la mañana comienza su travesía de ir casa a casa tocando las puertas y entregarle el anhelado diploma a los estudiantes.

"Yo me siento feliz entregando estos diplomas, uno iba con la expectativa de saber como me iban a recibir, pero me he llevado la sorpresa de que las personas me han abierto las puertas de una manera amable, una alegría, un cariño", contó el trabajador.

Guillo ha sido el protagonista en algunos casos, donde los estudiantes le piden tomarse foto con él.

"Me abrazan, me dicen para tomarnos una foto entregándoles el diploma. Es algo muy satisfactorio tanto para ellos como para mi. Se me eriza el cuerpo de ver el recibimiento de la gente y muchos me han invitado a sus fiestas".

En redes sociales se volvió viral un video de un estudiante que grabó la llegada de Guillo a la puerta de su casa para entregarle el diploma.

En el acto bochornoso que fue repudiado en redes sociales, el joven se burla de Guillo antes de recibirlo diciendo: "no me equivoqué, es un gordo hediondo a sol".

Sin embargo el trabajador le entregó su diploma con una gran sonrisa y una felicitación.

Inicialmente cuando se conocieron las medidas por parte de las directivas de la Universidad del Norte, varios estudiantes se plantaron en las afueras de la institución porque querían recibir su diploma en medio de una ceremonia.

Incluso, dos jóvenes estudiantes lloraron durante una entrevista que entregaron a un medio de comunicación.

"La ropa lista, la comida lista, todo listo. Muchos aquí soñamos con escuchar ese nombre, por fin después de cinco años. Que los papás de nosotros lo escucharan y nos vieran recibiendo un diploma", dijo la joven en medio de lágrimas.

A pesar de todas estas situaciones, para Guillermo convertirse en el portador de buenas noticias ha sido "una experiencia muy reconfortante".