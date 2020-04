Habilitan corredor humanitario para el paso de migrantes a Venezuela por La Guajira

El Gobierno departamental y los pobladores del corregimiento de Palomino habían negado el ingreso a La Guajira de cerca de 178 migrantes provenientes de diferentes ciudades de la costa caribe, quienes tenían la intención de llegar a Venezuela por esta frontera; sin embargo, en las últimas horas, se tomó la decisión de habilitar un corredor humanitario que permitió que estos y otros extranjeros que permanecían en la península y que se sumaron a la caravana, llegaran a su país de origen.

Lea también: Cerca de mil venezolanos aglomerados en parque de Bucaramanga piden retornar a su país

Los migrantes, que pasaron varias noches en un sitio de concentración dispuesto por las autoridades locales, mientras se adelantaban las conversaciones y acciones legales con el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (SAIME), fueron trasladados al corregimiento fronterizo de Paraguachón en tres buses que no hicieron parada en su recorrido, para proteger a los pobladores de esta región de posibles contagios.

“Nosotros vimos los buses y nos alarmamos imaginamos que algo iba a pasar, porque nunca nos informan. Los migrantes llegaron temprano al corregimiento, pero hubo mucha demora, les tocó esperar por horas porque los buses donde iban a ser trasbordados para llegar hasta Maracaibo, no llegaron a tiempo”, expresó Yudy Peralta, habitante de la frontera.

Lea también: Se recuperó el único paciente positivo con COVID-19 en La Guajira

En La Guajira las autoridades han preferido no referirse al tema, para no generar un “efecto adverso”, que produzca nuevas movilizaciones de migrantes hasta el departamento; en este sentido, aclararon que el corredor humanitario se estableció por única vez, pero que no se permitirá el ingreso de más extranjeros como una medida de protección a la población en medio de la emergencia por COVID-19.