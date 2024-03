Habitantes de La Guajira piden que les llegue agua potable a sus comunidades

Tras el escándalo por la compra de los 40 carrotanques para abastecer de agua a las comunidades indígenas del departamento de La Guajira, que más han sufrido por la sequía, los habitantes de Uribia alzan la voz insistiendo que el agua no le llega a sus rancherías.

Habitantes de la comunidad ‘Ichipa’ en Uribia, pide que el agua potable le llegue a su rancherías donde habitan niños, niñas y adultos mayores, en los que se han visto afectados por años por consumir agua de jagueyes (pozos profundos artesanales), que en diversas ocasiones ha causado la muerte de niños por desnutrición.

“Tenemos el acueducto cercano y siempre sufrimos por el agua. Cada vez que vamos a buscar agua nos dicen que no hay carrotanques, que no hay agua, queremos que nos ayuden. Solo pedimos que nos den el poquito de agua que nosotros necesitamos, que no tengamos la necesidad de hacer la solicitud y hablándonos mentiras”, dijo una habitante a la FM de RCN.

Es de mencionar que en medio de una caravana al departamento celebraron la llegada de 40 carrotanques que abastecería de agua potable a las comunidades indígenas más afectadas por la presencia del Fenómeno de El Niño.

Sin embargo, fueron recibidos con inquietud en los habitantes de La Guajira, puesto que los carrotanques que llevaría agua a la zona extrema (Alta Guajira), tendría dificultades porque no hay vías de acceso, precisamente uno de los carrotanques de la Ungrd quedó enterrado en pleno desierto.

Olmedo López, recientemente fue advertido por la Gerente de Servicios Públicos de La Guajira (Esepgua), por el anuncio de la construcción de una planta de tratamiento de agua en la localidad de Puerto Estrella, debido a que en 15 días se terminará de ejecutar una obra similar en la misma comunidad, se trataría de una duplicidad de proyecto.