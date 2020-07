Habla el conductor del camión cisterna que explotó en Magdalena

Una tragedia se presentó en la vía Barranquilla – Santa Marta, en el sector de Tasajera del municipio de Pueblo Viejo, cuando un camión cisterna se accidentó y la comunidad llegó a la zona para hurtar el combustible que llevaba el vehículo.

Al menos 100 personas llegaron a la zona con pimpinas para saquear el combustible del camión cisterna que estaba volcado a un lado de la vía.

Un video que se conoció del hecho registró el momento en que el vehículo se prende en llamas y explota, afectando a más de 50 personas que estaban alrededor e hicieron caso omiso a las advertencias de los policías.

El conductor del camión logró salir con vida del volcamiento y aseguró que le advirtió a la comunidad el riesgo que había de que el vehículo explotara. Al ver, según detalló a Noticias RCN, que una persona estaba intentando sustraer la batería se alejó porque sabía lo que ocurriría.

“Vi que se estaban cogiendo la batería y les dije se llega a prender eso, echa chispa y se prende (…) yo les dije: eso es gasolina, esa vaina se puede prender”, contó Manuel Castaño en su versión de la tragedia.

Momento en el que ocurrió la explosión del camión cisterna en Tasajera, significativa la cantidad de personas que rodeaban el camión en el instante de la tragedia #Tasajera pic.twitter.com/aqwOdTZIGv — 𝒦𝒶𝓇𝑜𝓁𝒶𝒾𝓃 (@kxcxsx) July 6, 2020

Tras advertirles y ver que no le prestaban atención ni a los policías que intentaron quitarlos del lugar de riesgo, Manuel se alejó de la zona y es ahí cuando explota el camión. “Los policías intentaron también quitarlos, les decían que no se robaran el combustible (…) Me retiré, cuando ya a bastante distancia sentí el fogonazo. Ver a esas personas como quedaron quemadas y otras iban caminando con llamas (lamento)”, agregó.

En el hecho al menos 49 personas quedaron heridas y siete personas murieron en el lugar completamente calcinadas. Otra persona falleció tras ser trasladada al hospital.