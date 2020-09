Habla la médica que fue golpeada por pedir que le bajaran a música en Barranquilla

“Las fiestas normalmente son de su núcleo familiar y como son bullas altas, no pensé que fuera una celebración de más de 25 personas, me acerco y hablo con él, me dice que me entienda con su esposa y termina en una discusión. La señora Fany me agrede, me jala del cabello, yo me defiendo y es cuando salgo corriendo y lo que ven en el resto del video”, señaló.

Admite que al intentar soltarse del cabello, cree que sí golpeó a la mujer. En las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que Dalila camina por el pasillo y se viene una turba de gente y un hombre la golpea en el rostro y llegan más a agredirla.