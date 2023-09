Habló protagonista de polémico video que utiliza mujeres semidesnudas para campaña

El video muestra solo los glúteos de dos mujeres semidesnudas realizando sensuales movimientos pélvicos, en el centro de la imagen está el candidato Roger Suárez, del partido Demócrata Colombiano observando detenidamente.

Con sus manos sobre la cola de estas modelos las saca de plano y envía el siguiente mensaje, textualmente dice: “Todo el que llega a la alcaldía llega a degenerarse, yo no estoy para eso, viejo sí, terco no"

De inmediato las críticas sobre el video lo viralizaron en redes sociales, comentarios de todo tipo se observan en las diferentes plataformas digitales. Hablamos con Roger Suárez, candidato a la alcaldía de Plato Magdalena y nos dijo que nunca pensó en irrespetar a la mujer y que en Colombia ocurren cosas peores

“Ya la publicación está, ya salió, hoy se le está dando un mensaje a la gente, para visibilizar lo que está sucediendo en nuestro municipio, Roger Suárez respetuoso, es un defensor de Derechos Humanos, defiende a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y es para que también hoy por hoy las niñas y jóvenes no sean utilizadas. Por eso yo digo y aparto de mis manos y digo que todo el que llega a la alcaldía llega a corromperse, han sacado videos más tremendos que ese que Roger ha plasmado, hoy me atacan, pero también he tenido cosas positivas, soy respetuoso de la mujer, las aprecio mucho las admiro mucho, soy defensor en todo tiempo y soy hijo de una mujer”. Puntualizó el candidato.

El aspirante, a pesar de que asegura ser un hombre temeroso de Dios, dice que no está arrepentido de haber grabado la polémica estrategia publicitaria, que hay que mirar con otros ojos el video para poder entenderlo y no como lo ven sus adversarios. Reconoció que el video ha aumentado muchísimo su popularidad y que hoy lo tiene mojando mucha prensa.