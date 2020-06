"Habrá cárcel para quienes hagan fiestas o violen la cuarentena": gobernadora Noguera

Noguera dijo que se han tomando medidas para garantizar el cuidado de las personas y agregó que se han abierto hospitales que estaban cerrados, se han habilitado más camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se han adquirido más respiradores.

Sin embargo, la gobernadora reiteró que si las personas no tienen un autocuidado, “llegará el día en que no se de abasto, si no detenemos el crecimiento exponencial”.

En ese sentido, señaló que han pedido apoyo de la Fuerza Pública en las calles para controlar y garantizar el confinamiento.

“Tenemos más de dos mil hombres entre ellos de Policía y Ejército. El fin de semana pasado llegaron 400 soldados de Tolemaida permitiendo mayores cercos, pero no es suficiente hay que trabajar el tema pedagógico”, dijo.

Finalmente, hay que destacar que el Ministerio de Salud ha solicitado a las autoridades del departamento que se adopten medidas sanitarias más drásticas y de orden público, a raíz de la desobediencia por parte de la población que ha hecho que se aumente el número de contagios y personas fallecidas en el Atlántico.