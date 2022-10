La depresión tropical 13 sigue su rumbo por el caribe colombiano, aumentando su intensidad a medida que avanza, generando alertas en todas las zonas costeras del país. Las autoridades están muy pendientes de su paso por los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se espera que llegue en categoría de huracán.

“Nosotros hemos tratado de manejar este tema con toda la cautela en cuanto a no generar pánico, pero la población es consciente de ello. Hemos tomado medidas importantes como lo es el Decreto 0606, del 27 de octubre, con el cual entramos en toque de queda desde el día sábado a las 6:00 a.m. Esperamos que la población adquiera los víveres necesarios el día de hoy y mañana nadie podrá salir a las calles de la isla”, señaló el gobernador Ever Hawkins.

Cabe recordar, que la Isla sufrió una transformación luego del paso del huracán Iota, el cual dejó daños estructurales considerables.

Todas las personas que lleguen entre hoy y mañana a San Andrés, deberán acatar de forma inmediata el toque de queda y quedarse en sus lugares de estadía hasta que la alerta haya sido eliminada.