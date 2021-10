En medio del dolor generado por la muerte y posterior rescate del cuerpo de Juan David Cantillo, el menor de 15 años quien fue arrastrado por el arroyo San Martín, en el barrio Santo Domingo de Guzmán, desde el jueves anterior y hallado en el barrio El Pueblito en la tarde de este sábado, su padre Julio César Cantillo Payares, señaló que por testigos supo que su hijo se habría lanzado al afluente con el objetivo de rescatar las chancletas que se le habían caído.

Sin embargo, la fuerza de la corriente lo arrastró y 48 horas después, gracias a la alerta de moradores del sector, miembros de la Defensa Civil lograron rescatar su cuerpo al suroccidente de Barranquilla.

"Esto es un dolor muy duro, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Yo estaba trabajando cuando me llamaron en la tarde para darme la noticia que el hijo mío se había caído al arroyo, desde el puente. Este dolor es muy grande, quiero pensar que a veces las cosas pasan porque deben pasar, no puedo culpar a Dios por las cosas, por qué Él es perfecto, esta es la voluntad de mi Señor. Yo espero que esto pase rápido, me quiero ir lejos con mi señora y los dos hijos que me quedan, no quiero saber nada de nadie", sostuvo el afligido padre.

Y agregó como mensaje para los adolescentes: "A los jóvenes, que les hagan caso a su mamá, a su papá y que los valores, nosotros regañamos a nuestros hijos pero no queremos un mal para ellos, al contrario, nosotros queremos que sean mejores que uno, que nos superen en todo. Mi hijo me decía que cuando terminara el colegio iba a entrar a trabajar donde yo estoy porque le gustaba verme con mi casco, pero yo le decía que no, que yo sólo era operario y él debía ser un gran ingeniero".

El cuerpo de Juan David Cantillo fue trasladado a las dependencias de Medicina Legal y posteriormente será entregado a sus familiares para cumplir las exequias.