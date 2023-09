Hallan muerto a un joven con signos de tortura en Cesar

José Fernando Rodríguez Robles, de 18 años, fue hallado sin vida y con un suéter color negro en la cabeza en la vereda El Manantial, jurisdicción de La Paz, Cesar.

Lea también: Tierralta: Militares que intimidaron a población separados de cargo

Según fuentes preliminares, el joven había sido reportado como desaparecido y un día después fue encontrado en una zona enmontada por habitantes de la zona que dieron aviso a las autoridades.

Familiares del joven reconocieron el cuerpo que presentaba una herida en la cabeza con arma cortopunzante, tenía las manos amarradas y signos de tortura.

Luis Fernando Rodríguez padre de la víctima, aseguró que su hijo fue visto por última vez el pasado martes a las 2:00 de la tarde cuando salió de su vivienda a trabajar en una motocicleta de un familiar. Luego, una de sus hijas lo llamó y le dijo en horas de la noche que José Fernando Rodríguez no había regresado, por lo que empezaron a preocuparse.

“En ese momento le dije que no se preocupara que debía estar en casa de su novia. A las 9:30 de la noche, al ver que no llegaba decidimos salir a buscarlo y con la ayuda de vecinos y familiares fuimos a trochas y lugares cercanos, pero no lo encontramos”, dijo.

Le puede interesar: El SOS desde el Congreso por Córdoba

La víctima de este hecho se dedicaba al mototaxismo en el municipio de La Paz y lugares cercanos. Una de las hipótesis de este crimen es el hurto de la motocicleta, ya que la misma no fue encontrada en el sitio donde hallaron el cuerpo.

El CTI de la Fiscalía adelantó el levantamiento del cadáver en el lugar de los hechos. Mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con la captura de los responsables de este crimen.