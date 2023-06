Hallan restos humanos en sacos en zona rural de Cartagena

Durante la madrugada de este jueves dos cuerpos fueron abandonados en una zona enmontada del corregimiento de Pontezuela, jurisdicción de Cartagena.

De acuerdo con residentes de la zona, los cuerpos que estaban envueltos en sacos blancos, fueron descubiertos por el aullido de unos perros.

“Las autoridades ya llegaron al lugar, no dejaron que los habitantes de la comunidad viera. Los cuerpos al parecer fueron abandonados en la madrugada, pero a las siete de mañana por el aullido de los perros, uno de los habitantes cercano de una finca vio y dio aviso a las autoridades”, informó Emiro Barreto, líder de la zona.

Barreto también manifiesta que al parecer los cuerpos no son de personas de esa zona, debido a que un familiar de uno de ellos reconoció el cadáver y confirmó esta información.

“Al parecer no hay datos exactos porque las personas no eran de esta comunidad. Un familiar de esas personas se acercó hasta el lugar y lo reconoció y por eso sabemos que no es de acá”, explicó.

RCN Radio se comunicó con la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito, que manifestó que hasta el momento no tenía información sobre este suceso.

Por otro lado, también se espera un pronunciamiento oficial, por parte de las autoridades competentes, para que se amplíe más información de este macabro hallazgo.

Sicariato

De otro lado, se reportó un nuevo hecho de sicariato en ciudad, convirtiéndose en la víctima número 31 en mayo.

El exmilitar identificado como Carlos Enrique Torres Pérez, 26 años, fue ultimado el día de ayer en el sector conocido como Las Marmotas, en el barrio Olaya Herrera, sur de la ciudad, aproximadamente a las 3:00 de la tarde.

Es de anotar que, del total de homicidios ocurridos en Cartagena durante el mes de mayo, 19 fueron por sicariato, tres en riñas, uno durante un atraco, uno más fue abatido por la Policía en una persecución y los restantes, es decir, siete en circunstancias por establecer.