Hay incertidumbre en Sincelejo tras quedar sin alcalde

La incertidumbre política ronda la capital sucreña, luego de la destitución del alcalde titular Andrés Gómez Martínez por doble militancia en calidad de apoyo, no se sabe quien rige en estos momentos los destinos de la ciudad.

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, aseguró que la designación de la persona encargada se haría en las horas siguientes a la notificación; sin embargo, aún no se sabe quien quedará al frente de la capital de Sucre lo que para diferentes sectores de Sincelejo, representa un retroceso para la ciudad.

“Yo pienso que Sincelejo es mayor perjudicado por el juego en que se encuentra hoy en día la clase política de Sincelejo, independientemente de que hayan sacado a Andrés Gómez o no lo hayan sacado, esto es algo que es muy que manda un mal mensaje un mal mensaje al desarrollo y a la sostenibilidad de nuestro municipio, la percepción de inseguridad y de falta de autoridad ha sido muy difícil”, octavio Pacheco presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre ACUS.

El mandatario elegido popularmente, no ha hablado directamente sobre el tema y tampoco contesta el teléfono, en este momento no está claro quién responde por la capital sucreña.

“Indudablemente todo este proceso jurídico que conlleva a la destitución del alcalde de Sincelejo, afectó el desarrollo del municipio toda vez que el alcalde se dedicó a defenderse y esto lo distrajo, lo cual no le permito ejercer una correcta gerencia pública que le permitiera cumplir cabalmente su plan de desarrollo, considero que esto no es bueno para Sincelejo, de una u otra forma faltando tan poco tiempo para terminar el periodo, este cambio conlleva a tener una parálisis de todos los procesos q vienen dándose lo cual genera un impacto negativo para la ciudad”, Jesús Paternina, ex alcalde de Sincelejo.

Los partidos Cambio Radical, Partido de la U, Conservador y Centro Democrático, quienes en el 2019 se unieron para llevar a Andrés Gómez a la alcaldía deberán enviar una terna para escoger al alcalde interino que terminará el periodo este 2023.