Recluido en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Isabel de Valledupar se encuentra Alejandro Guillermo Nieves, el hombre de 47 años que resultó gravemente herido en medio de un accidente de tránsito, aparentemente ocasionado por William Dangond, conocido como “el Palomo”, quien es el papá del artista urumitero Silvestre Dangond, cuando al parecer conducía a alta velocidad y al intentar esquivar un vehículo, arrolló a Nieves y a otro motociclista que se encontraba estacionado en la avenida Simón Bolívar de la capital del Cesar y quien afortunadamente salió ileso del accidente.

Cuenta la familia que la víctima presenta trauma de tórax, fractura de pierna y fractura de pelvis, y que su estado de salud con el paso de las horas se va complicando.

“Ya le hicieron una cirugía porque tiene un sangrado que no se sabe de donde es, tiene la hemoglobina en 6.2 y múltiples fracturas; los médicos han tenido que ponerle sangre y en este momento necesitamos más, por eso estamos pidiendo a la comunidad su colaboración, que se acerquen por favor a la unidad de sangre de la clínica Laura Daniela y donen O+ o cualquier otro tipo, para que nos puedan prestar la que necesitamos para mi hermano, también pueden llamar al 3216597108”, dijo entre lágrimas Rosa Nieves, hermana del hombre herido.

En las últimas horas se han revelado imágenes del accidente donde se observa como el conductor del vehículo se baja, se acerca al herido y luego se aleja a la vista de varias personas que ya se encontraban en el lugar.

“Le dijo que no le había pasado nada, huyó y lo dejó tirado como un perro en vez de socorrerlo, desde entonces ni él ni su familia se han pronunciado, mientras tanto mi hermano está entre la vida y la muerte; Silvestre Dangond menciona a Dios en sus canciones, pero no tiene a Dios en su corazón, no los vamos a juzgar pero hay una justicia divina”, agregó la hermana de la víctima.

La Policía entregó un primer reporte del caso, en el que indica que “el conductor huyó del lugar dejando el vehículo abandonado por lo que es este momento se intenta establecer el propietario que habría invadido el carril y causado este accidente”.