Hermana de taxista que murió por COVID-19 en Cartagena ya se recuperó

Liliana Ricardo, una de las 42 diagnosticadas con el coronavirus en Cartagena, recibió este fin de semana la noticia de que las nuevas muestras de control dieron negativo por COVID-19.

Ricardo manifestó en diálogo con RCN Radio: "[Los médicos] me llamaron supremamente contentos y me dijeron: 'señora Lili, tenemos una cantidad de buenas noticias, una de esas es que la prueba suya dio negativo, lo que quiere decir que usted tiene muchos días sin ser un peligro para nadie'".

Liliana afirma que una vez escuchó aquel parte médico, no dudo en poner al tanto a sus familiares, quienes residen en otras ciudades del país.

"En mi casa se han enfermado más de tres personas por la angustia que sienten por mi soledad, debido a que yo vivo sola acá en Cartagena. Cuando los llamé para decirles que los médicos me habían informado que ya había salido del peligro, te podrás imaginas la felicidad que fue para ellos saber eso", relató.

La nueva recuperada del coronavirus sostiene que el éxito de su recuperación radicó en que siguió "al pie de la letra" las recomendaciones de los doctores. "Yo me levantaba a las 3 de la mañana a tomarme el medicamento que me tocaba a esa hora. Cambiaba todo los días las sabanas de mi cama, así como la ropa. A pesar que vivo sola, pude hacer todo lo que me pidieron los doctores", apuntó.

"Por eso hago un llamado a los cartageneros para que atendamos las recomendaciones, quedémonos en casa", agregó.

Liliana deberá permanecer, por lo menos, un mes más bajo aislamiento en su lugar de residencia por recomendación de sus médicos.

Puntualizó que, una vez se supere esta emergencia sanitaria en el país, espera emprender una nueva batalla para que la muerte de su hermano Arnold Ricardo no quede en la impunidad debido a que asegura que detrás del deceso de su familiar hubo negligencia médica.