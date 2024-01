Hermano de Omar Geles, víctima de aterrador robo mientras caminaba con su esposa: "me amenazó"

Juan Manuel Geles, empresario y director de la agrupación Los Diablitos, quien además es hermano del cantante Omar Geles, fue víctima de la delincuencia cuando se encontraba con su esposa caminando por Cartagena.

El hermano de Omar Geles habló en La Cariñosa, donde contó en detalles el percance que tuvo en Cartagena, con ocasión a un robo en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico.

“Salí del Parque de La Marina, luego de parquear mi vehículo y, junto a mi esposa, caminamos a la Plaza Santo Domingo. No entiendo cómo este sujeto llegó en una moto y me quitó solo el reloj”, indicó Juan Manuel Geles.

Puede leer más: Video: Robaron a Martín Elías Jr. en Valledupar

De acuerdo con el relato de Geles, eran pasadas las 10 de la noche y fue en el mismo corazón del Centro Histórico de la Ciudad donde ocurrió este hecho. En un video que se publicó en redes sociales se ve a uniformados de la Policía Nacional, sin embargo, no se reportaron capturas.

“El sujeto llegó y me dijo 'no se haga matar', me amenazó con un revólver, inmediatamente me quitó el reloj y huyó del lugar”, añadió.

Puede leer más: [Fotos] Omar Geles ya tiene escultura de cera en Valledupar ¡Son idénticos!

Lo único que pudieron llevarse fue un reloj marca Rolex, comentó Juan Manuel Geles, quien además hizo un llamado para que casos como estos no vuelvan a ocurrir en Cartagena, una ciudad que, como él lo menciona, es muy querida por todos los colombianos; ciudad que no merece tener una tacha más.