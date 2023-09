Samuel Santander Lopesierra Rosado, el hijo del Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, más conocido como ‘el Hombre Marlboro’, asumió la candidatura para ser alcalde de Maicao, esto luego de que su padre no pudiera continuar con su carrera en las elecciones regionales para este año por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral.

La inscripción se llevó a cabo este viernes 29 de septiembre en la Registraduría de Maicao, donde el hijo de Lopesierra llegó acompañado de su padre y algunos ciudadanos que lo apoyaban con su nueva aspiración. Este trámite se realizó en el proceso de cierre del periodo de modificaciones de inscripciones de candidaturas en el país que fue ordenado por el Consejo Nacional Electoral.

Cabe destacar que la inscripción de Lopesierra Rosado fue anunciada el pasado 28 de septiembre por su padre tras ser notificado de la decisión tomada por el CNE.

“Esta decisión yo la voy a respetar, pero no me voy a someter porque creo que tengo todo el derecho a seguir trabajando por mi pueblo y esto no nos va a amedrantar, sino que vamos a pensar con cabeza fría, pero esta campaña no se rinde, seguimos adelante con nuestro proyecto (...) nada me va a hacer desfallecer, vamos hasta el 29 de octubre porque así lo exige la democracia”, exclamó el ‘Hombre Marlboro’.

Cabe destacar que, por unanimidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió revocarle la candidatura de Samuel Santander Lopesierra.

La ponencia elaborada por el magistrado Álvaro Hernán Prada argumenta que el guajiro está inhabilitado al haber sido condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“No podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado”, dice la ley.