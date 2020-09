Médico conectado a respirador murió tras corte de luz de Electricaribe

A pocas cuadras se presentó una situación similar, en el mismo sector de Santa Marta, donde vive Carlos Infante, un hombre de 64 años que depende de un concentrador de oxígeno. Debe 31 meses de servicio de energía y asegura que en su condición no tiene cómo pagar.

En este caso, por fortuna, sus vecinos le ayudaron a tener una conexión alterna en su casa y permitir que el equipo siga dándole respiración artificial.

"Hoy debo 31 meses del servicio de luz y no le veo solución. No tengo plata y me enteré de lo que le pasó a mi vecino. Ese día en él entró en crisis luego de que le cortaran la luz. Yo mismo abogué por él y les dije que no le suspendieran la luz, pero a ellos no le importó", expresó en medio de su dificultad para hablar por falta de aire.

"Debo cinco millones de pesos. Eso me tiene agobiado y el problema que tenemos muchos acá es que son cobros excesivos de Electricaribe. Ellos nos hacen un estimado y nos pasan la factura, es decir, debemos pagar lo que no nos hemos comido", añadió Infante.