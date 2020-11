Hombre de 22 años años manipuló y se llevó a niña de 13, denuncia la familia

En el corregimiento de Santa Fe, en el municipio de Magangué, Bolívar, una familia se encuentra desesperada por la desaparición de Bleidys Benavides, una menor de 13 años, que se fue de su casa hace 20 días con un hombre de 22 años.

"Ya se cumplen 20 días que no aparece mi hermana. Las autoridades han sido amables, pero no han indagado, no han investigado, no la han buscado y Fiscalía ha ido muy lenta, y yo pensaba que al ser una menor de 14 años se tendría que agilizar el caso. Ella está sufriendo de abusos", dijo Kenny De Alba, hermano de la menor.

Añadió que el caso lo tiene un fiscal del municipio de Magangué: "A este señor tienen que judicializarlo. La Policía ha venido al corregimiento y ha pegado circular de búsqueda, pero dicen que los que se encargan de investigar es la Fiscalía. Sin embargo, aún no se han comunicado conmigo. Es por eso que no se ha podido hacer mucho".

Durante estos 20 días, la menor se ha comunicado con la familia vía telefónica para decirles que se encuentra en buenas condiciones: "Ella habló con mi mamá y dijo que si le quitábamos la denuncia al hombre, ella se regresaba, es decir , que la están presionando para que retiremos la denuncia, pero él no ha dado la cara y es consciente que lo están buscando", precisó De Alba.

En la última llamada, la madre de la menor intentó convencerla de regresar: "Y estando acá se podría conversar sobre el tema de la denuncia, pero nosotros estamos dispuestos a seguir porque este señor ha cometido un delito grave".

El hermano de la menor fue enfático en decir que el hombre de 22 años debe responder por lo sucedido: "Porque hay que dejar de normalizar este tipo de violencia contra las niñas y mujeres. Este caso necesita un castigo ejemplar".