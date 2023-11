Hombre fue lanzado desde un puente por delincuentes al no dejarse robar

La delincuencia no da tregua y no cesan los hechos de inseguridad en el departamento del Magdalena, en las últimas horas se conoció que un hombre perdió la vida luego de ser lanzado desde un puente por varios delincuentes al no dejarse robar sus pertenencias.

El trágico hecho se presentó a finales del mes pasado en el barrio Villas de Alejandría, ubicado al sur de la ciudad de Santa Marta pero en las últimas horas se conoció su deceso.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, la víctima fue identificada como Carlos García y, luego del indignante hecho, fue trasladado rápidamente a un centro asistencial en la capital del Magdalena pero falleció en las últimas horas debido a un paro cardiorrespiratorio que presentó luego de estar un mes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por su parte, las autoridades dieron a conocer que ya se iniciaron las respectivas investigaciones, revisando cámaras de seguridad del sector en donde ocurrieron los hechos, para tratar de identificar a los agresores y así dar con su paradero.

Asimismo, los habitantes de Santa Marta repudiaron el indignante hecho y le pidieron a las autoridades ponerse al frente de la grave situación de inseguridad que vive actualmente la ciudad.