Hombre habría asesinado a su mujer y sus dos hijos mientras dormían en Santa Marta

En Santa Marta asesinaron a dos menores de edad y a una mujer en horas de la madrugada del martes 24 de mayo, la pareja sentimental de la mujer se encuentra desaparecida.

Según información preliminar de las autoridades, Luis Emilio Abadía, alias el chocoano sería el presunto asesino del triple homicidio ocurrido en la ciudad de Santa Marta, los hechos se registraron en el barrio bahía concha en horas de la madrugada, las víctimas respondían a los nombres de Emperatriz Itachi Linares Fernández de 32 años de edad de nacionalidad venezolana, y sus dos hijos eran Miguel de 10 años y Yoisibel de 7 años.

De acuerdo con versiones de algunos vecinos, vieron bajar en horas de la mañana a la pareja sentimental de Emperatriz, pero no sospecharon del lamentable homicidio, lo vieron bajar del cerro y no le dieron importancia porque pensaron que iba a trabajar, sin embargo, en horas de la tarde, una de las hermanas de la mujer llegó a visitarla, ya que no sabían de ella durante todo el día y se encontró con la escena de ver a sus sobrinos y a su hermana tirados en el suelo con múltiples heridas con arma blanca.

Los moradores del sector ingresaron a la escena del crimen y testificaron que uno de los pequeños murió abrazado al cuerpo de su mamá.

De inmediato dieron aviso al comandante de la policía metropolitana de Santa Marta, coronel Jesús Manuel De Los Reyes Valencia, dijo que, “mediante una llamada telefónica se tuvo conocimientos que en el sector de altos de bahía concha, al interior de una vivienda, se encontraban tres cuerpos sin vida, de inmediato se procedió a corroborar dicha información con el cuadrante del sector y efectivamente se encontró a una mujer y dos menores de edad con heridas de arma blanca. Se encuentran en este momento la Fiscalía, el cuerpo técnico de investigación y nuestra policía judicial adelantando todas las labores judiciales correspondientes, para poder ubicar e identificar al posible autor de este lamentable hecho”, puntualizó el coronel de la Policía.

Por su parte, la secretaria de seguridad y convivencia ciudadana, Sarita Vives, dijo que, “desde las horas de la noche se encuentra el personal del CTI de la Fiscalía y policía metropolitana, haciendo un barrido sobre todo el sector para lograr dar con el paradero del presunto asesino y así poder esclarecer estos hechos que son repudiados por toda la sociedad samaria”, aseguró Vives.