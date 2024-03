Hombre murió tras ataque de abejas en Cartagena: familiares denuncian posible negligencia médica

Michel Villa Moya, era un cartagenero residente del municipio de Sabana Larga, Atlántico, quien falleció el pasado fin de semana tras chocar su vehículo, luego de ser atacado por un enjambre de abejas.

Según contó Pedro Villa a RCN Radio, padre del fallecido, su hijo de 33 años, iba en el carro camino a la ciudad de Cartagena donde se encuentran sus familiares. En el camino llevaba los vidrios abajo cuando unas abejas ingresaron al vehículo.

Estos insectos comenzaron a picarlo en la nuca y él en un momento de desesperación acelera buscando una manera para que las abejas salieran del automotor, sin embargo, las picaduras continuaban, lo cual provocó que Michel Villa perdiera el control del carro y chocara con un poste de luz.

Según cuenta el padre del hoy occiso, el choque causó que su hijo quedara atrapado al interior del vehículo junto con las abejas que, tras el impacto, comenzaron a picarlo en todas partes del cuerpo. Igualmente, el impacto también le provocó fracturas en su pierna izquierda.

No obstante, al ser ingresado al centro asistencial, Pedro Villa aseguró que la prioridad por parte de los galenos estuvo en la fractura, ignorando, al parecer, las picaduras de abejas.

Por otro lado, debido a la complejidad de las heridas, Michel Villa tuvo que ser trasladado, sin embargo, la ambulancia que debía realizar el procedimiento demoró horas en llegar, por lo que los padres del fallecido insistían en conocer el estado de salud de su hijo, a lo que el personal médico respondía que se encontraba estable, y que en el otro hospital iba a recibir un mejor tratamiento correspondiente a sus lesiones.

“Allá nunca nos hablaron de las picaduras, yo estaba seguro de que ya le habían tratado esa parte”, indicó Pedro Villa. Luego de una larga espera, la ambulancia llegó. Aunque no pudo ser trasladado, debido a que, en medio de la preparación para el viaje, una médico internista se percató que Michel no respiraba de forma correcta, por lo que se vieron obligados a entubarlos para evitar que sufriera un paro cardiorrespiratorio, noticia que conmocionó a su madre, quien no aguantó las lágrimas de dolor.

La indignación por parte de los familiares de Michel era palpable, pues se preguntaban por qué si su hijo ingresó a primera hora de la mañana, el personal médico detectó problemas en su respiración a las 5:00 de la tarde.

Cuando por fin logran estabilizarlo, e ingresarlo a la ambulancia para efectuar el traslado, el padre del joven se percata que uno de los enfermeros corriendo le aplicó dos ampollas, ya que nuevamente presentó problemas para respirar. Posterior a este hecho, inició el traslado.

Al llegar al segundo hospital, los médicos determinaron que en el centro asistencial debían priorizar la desintoxicación por el veneno de las abejas y posteriormente la fractura. Lo cual no fue así.

Tras llegar al hospital, siendo alrededor de las 10:00 de la noche, pasadas más de 12 horas del accidente, Michel Villa falleció en Barranquilla.

Los familiares lamentan este hecho y aseguran que tomarán acciones legales contra el centro asistencial que atendió la emergencia inicialmente, puesto que sostienen que la muerte de su hijo fue a causa de negligencia médica.