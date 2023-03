Hombres armados atentan contra la vivienda del diputado guajiro Miguel Felipe Aragón

Este lunes 13 de marzo, el diputado oriundo del municipio fronterizo de Maicao (La Guajira), Miguel Felipe Aragón González, fue víctima de un atentado cuando se encontraba dentro de su residencia, junto a sus familiares almorzando.

Se pudo conocer mediante un video de cámaras de seguridad que quedó registrado cuando dos particulares a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo del diputado y sin descender del automotor accionaron un arma de fuego contra el inmueble, el cual logró penetrar, pero afortunadamente no resultó nadie lesionado.

Los hechos ocurrieron en la carrera 26 entre calles 13 y 14 del barrio El Carmen del municipio fronterizo.

“Un tiro le pegó a la puerta principal y pasó por encima de la cabeza de mi tío, gracias a Dios que el resto de los tiros pegaron en la pared y en varias partes. Menos mal que esa gente no se ensañó en echarle tiro a la ventana porque me hubieran dado a mí”, dijo el diputado al diario La Guajira Hoy.

“Estoy preocupado porque no tengo problemas con nadie y tampoco le debo a nadie. Hay gente que me debe, pero soy paciente esperando que me paguen. No peleo con nadie y le fio es a gente seria; y además de eso, no tengo necesidad de querer pedir carro blindado”, añadió.

Es de anotar que Aragón González fue concejal del municipio de Maicao, en dos oportunidades, también que se hizo elegir diputado en los periodos 2020–2023, con la más alta votación.

Por su parte, las autoridades policivas y la Alcaldía de Maicao no han ofrecido recompensa a quien entregue información de los sujetos que arremetieron y pusieron en riesgo la vida del dirigente político y de sus familiares, cuando se encontraba junto a sus familiares, personal de aseo y amigos.