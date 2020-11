Huevo por atún, la nueva polémica del Plan de Alimentación Escolar en Cartagena

En Cartagena hay polémica por un supuesto alto costo en los precios de los huevos que se estarían entregando en los paquetes nutricionales a los beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

La primera vicepresidenta del Concejo Distrital de Cartagena, Gloria Estrada Benavides, abrió el debate al exponer que no se le está dando aplicabilidad al objetivo real del Plan de alimentación Escolar (PAE).

“A los niños se les reemplazó el atún por huevo, alimento que no tiene el mismo contenido nutricional y que saldría por un valor de $2.200; sin embargo, el excedente correspondiente al valor de las latas de atún no se suministró en otros alimentos”, dijo Estrada Benavides.

Agregó que, “vemos que nada ha cambiado en el manejo del Plan de Alimentación Escolar, porque si antes tuvimos las pechugas a $40.000 pesos ahora tenemos los huevos a más de $2.000”.

Además, indicó que “se hace necesario proyectar los pliegos de una contratación de selección objetiva para la vigencia 2021 que representen verdaderas ventajas al Distrito de Cartagena y en especial a la inversión en alimentación escolar".

Sostuvo que "el PAE de los niños se respeta, ahora empieza la lucha anti corruptiva para que no se sigan vulnerando los derechos de los niños”.

Frente a esta situación, la secretaria de Educación, Olga Acosta Amel, explicó que es falso afirmar que el valor unitario del huevo que se entrega en los paquetes nutricionales para preparar en casa, del Plan de Alimentación Escolar de Cartagena, sea de 2.000 pesos.

“Yo creo que es un tema de interpretación o de lectura, no sé qué fue lo que leyó la doctora Gloria, pero los huevos no salen a eso, un solo huevo sale en 370 pesos. Además, nosotros jamás haríamos un contrato que favorezca a un operador, nosotros ponemos a disposición toda la información para que la ciudadanía conozca qué fue lo que contratamos”, dijo Amel.

Inconsistencia

Con relación al cambio del atún por el huevo, manifestó que “como todas las entidades territoriales del país estaban incluyendo atún en sus minutas, el operador nos dijo que no encontró todo el atún en lomo que nosotros habíamos pedido. Entonces, hicimos la solicitud al Ministerio de Educación y nos dijo que la equivalencia nutricional puede ser una lata de atún por dos huevo, pero nutricional no económica, porque lo que vale los huevos es lo que estamos pagando y no es equivalente a la lata de atún”, precisó.

Por último, Acosta Amel explicó que con los recursos que dejó la administración anterior, solo se podían cubrir 79 días. "Hicimos un ahorro de más de 2.000 millones que nos permite ampliar la comida por unos días más”, sostuvo.

En cada paquete nutricional para preparar en casa que se entrega, además de los seis huevos, se incluye leche en polvo por 500 gramos, leguminosas (granos) de 500 gramos, tres latas de atún; 1.000 gramos de cereales, 250 gramos de panela o chocolate y 250 cm3 de aceite o mantequilla.

Según información de la Oficina de Cobertura Educativa, con la actualización realizada a corte de hoy, en el primer ciclo se encuentran validadas 86.147 entregas, en el segundo, 83.926, en el tercer fueron 85.545 y en la cuarta 83.076, para un total de 338.694 raciones de alimentos entregados.