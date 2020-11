Huracán IOTA dejó devastación en San Andrés y Providencia

Debido al incremento en la fuerza de los vientos de IOTA, la Aeronáutica Civil determinó el cierre de las operaciones aéreas del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, por lo que hay muchos turistas represados en la isla.

En San Andrés, el viento derribó un portón del aeropuerto que comunica la pista de aterrizaje con la torre de control. En la bahía interna algunas embarcaciones de mediano calado están afectadas, puntualmente un barco turístico perdió el techo.

En Providencia cayó parte del techo del hospital. En una iglesia en el sector de Punta Rocosa y en algunos albergues se han quedado también sin techos.

Por su parte, el comandante del cuerpo de bomberos de San Andrés, capitán Willie Gordon, ha dicho que "por los fuertes vientos y lluvias, ha sido imposible desplazarse a los diferentes barrios de la isla, para verificar las afectaciones".

Sin embargo, se tiene conocimiento de inundaciones, caída de árboles y casas destechadas. Por eso se han hecho varias recomendaciones, ante la imposibilidad de atención por parte del personal de socorro para llegar hasta los sitios donde la población está pidiendo atención, pues no se puede transitar en estas condiciones.

En Providencia no hay comunicación satelital, ni VHF y menos por telefonía móvil, como lo anunció en su cuenta de Twitter el gobernador de San Andrés.

Familia, amigos de Providencia; no hay comunicación ni sateligal, ni VHF y menos por telefonía móvil!

Mi agonía es grande por mi Familia y todos nuestros Providencianos!

Uncle, Aunt, cousins how unu de please!