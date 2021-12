ICBF investiga posible acoso sexual a menor en baño de centro comercial de Barranquilla

A raíz de un video que circuló por redes sociales, en el que dos hombres adultos ingresan con un menor a un cubículo del baño de un centro comercial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció que indagará el caso.

No obstante, el director de la seccional Atlántico, Benjamín Collante, indicó que pese a que el hecho es una alerta, "no hay ninguna denuncia formal".

Aunque en la imagen no se evidencia con certeza la situación, dado la posición de los pies, se ve que uno de los adultos está sentado sobre el inodoro, mientras que el otro permanece de frente a él. Por instantes, en la sombra reflejada en el piso, se alcanza a notar un acto sexual y todo esto, ante la presencia del menor.

"Se ven los pies de dos personas adultas y se ven unos pies pequeños que se notan que son de un menor de edad, que no tendrían por qué estar tres personas en un cubículo y menos, con un menor. No tenemos denuncia, pero sí podemos hacer con los administradores de los centros comerciales una campaña de alerta frente a una situación como esta, que no es común que se presente. Ya la alerta está dada, está circulando el video por redes sociales y eso nos conlleva a que nosotros actuemos", señaló el directivo.

Collante precisó que es necesario que los vigilantes "estén muy atentos en los centros comerciales y en todas partes donde tengamos aglomeración, porque no está bien que los menores ingresen con adultos a los baños y así evitar hechos que puedan desencadenar en abusos sexuales con nuestros niños, niñas y adolescentes".

El video, aunque se dio a conocer el fin de semana, no hay certeza de cuándo fue grabado, ni en cuál centro comercial ocurrió el deplorable hecho.