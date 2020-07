Incendio estructural en bodega de muebles en el suroccidente de Barranquilla

El Cuerpo de bomberos de Barranquilla atendió una conflagración en una bodega de muebles, ubicada en el barrio Chiquinquirá, zona suroccidental de la ciudad. En el reporte, entregado por las autoridades de socorro, se indicó que solo se registraron daños materiales.

En esta bodega de muebles funcionaba una carpintería, ubicada en la carrera 33 con Avenida Murillo, en inmediaciones de una zona residencial y parte comercial.

Los vecinos cercanos al inmueble fueron evacuados, como medida preventiva para evitar afectaciones respiratorias, debido al denso humo negro, producto del material consumido por la llamas.

En diálogo con RCN Radio, Marta Arevalo, testigo del incendio, relató que "me encontraba en mi casa y comencé a sentir un fuerte olor a quemado. Salí de mi vivienda y me percaté de lo que estaba pasando. Me preocupé mucho porque al frente de esta bodega está el colegio Jose Eusebio Caro, además de varias casas de uso residencial. Gracias a la comunidad se llamó a los bomberos para que atendieran rápido la emergencia".

El capitán Jaime Pérez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, aseguró que fue necesario el apoyo de cinco máquinas para sofocar las llamas. Una de las primeras hipótesis de este siniestro se trataría de un presunto corto circuito.

El comandante aseguró que es importante tomar medidas de prevención, con el fin de evitar este tipo de incidentes. Entre las recomendaciones manifestó que es importante revisar de manera periódica las instalaciones eléctricas, no dejar material inflamable cerca a toma corriente, evita sobrecargar los enchufes, tener extensiones en mal estado, dejar la instalación eléctrica a cargo de profesionales y tener en buen estado los elementos de seguridad como extintores de fuego entre otros.