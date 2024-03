Índice de daños en tuberías de agua en Cartagena supera el 69%

Recientemente una emergencia en una tubería madre de agua cruda en Cartagena, dejó al 60% de la ciudad sin el suministro del servicio por más de 5 días. Una emergencia sin precedentes que encendió las alarmas de la ciudadanía y de las autoridades locales.

En este sentido, este medio localizó al gerente de Aguas de Cartagena, Manuel Vicente Barrera para conocer el estado de las tuberías y a qué se debían los daños registrados en los últimos meses en la ciudad, así como la constancia con la que se presentan. Según el gerente de esta empresa, hoy Cartagena tiene un índice de daños del 69,5%.

"Somos conscientes de que es número alto, se están registrando mensualmente 120 daños en la ciudad, alguno de ellos generan afectaciones al 30% de la ciudad, sin embargo, otros son daños que se atienden en menos de 10 horas. Lo importante es que reconocemos esto como un problema que se debe enfrentar y por eso haremos durante este año inversiones importantes en la red de acueducto que nos permita mitigar el índice de daños", manifestó Manuel Vicente Barrera, gerente de Aguas de Cartagena.

Para este 2024 Aguas de Cartagena prevé una inversión de 50.000 millones de pesos, de los cuales 11.000 millones estarán destinados a mejoras en el servicio. Entre esas intervenciones, se harán interconexiones en barrios donde la viviendas se encuentran encima de las tuberías y otras, se harán para disminuir el porcentaje de afectación e impacto en los ciudadanos cuando se registran emergencias en las redes.

"Colocaremos en el barrio El Campestre las dos primeras interconexiones para disminuir la vulnerabilidad del sistema, de tal manera que si nos falla una tubería no se quede la ciudad sin agua, sino que se pueda repartir el caudal entre las dos tuberías. Esto necesita de dos paradas técnicas, una en agosto y otra en septiembre", resaltó Barrera.

Otro de los puntos que abordó la empresa prestadora del servicio en la ciudad es el de los daños y sus tipificaciones, incluyendo los daños por terceros que también son comunes en la ciudad, "este tipo de daños, no son de nuestra responsabilidad, son terceras empresas que hacen trabajos y perjudican la tubería, por lo general estos daños generan un impacto en el 30% de la ciudad, pero tratamos de atenderlos con la mayor brevedad posible", indicó el gerente de Aguas de Cartagena".

Así mismo, detalló que las tuberías de agua potable tienen 27 años y que según estudios, no se encuentran deterioradas, sino relativamente nuevas en comparación con otras redes de acueducto en otras ciudades del país, "la vida útil de nuestras tuberías no se mide por el tiempo de antigüedad , aquí entran diversos factores, pero eso no quiere decir que las tuberías en Cartagena están viejas o en mal estado, de hecho, la tubería de agua cruda tiene 49 años y aún así resulta ser en la mayoría de los casos una red que está apta. Tenemos identificados los problemas al respecto, es por eso que se hará una inversión de $11 mil millones de pesos, para mejorar el servicio", puntualizó.