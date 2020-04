Indígenas completan dos semanas de protestas en las vías de La Guajira    

Las comunidades Wayúu exigen agua, alimentos y medicamentos en medio de la medida de confinamiento preventivo obligatorio, teniendo en cuenta que no han podido salir a laborar en los últimos 15 días.

“Nos sentimos olvidados por el estado, como nos van a pedir que nos quedemos en las comunidades si no contamos con las condiciones; no hemos podido vender nuestras mochilas, por la venta de un chivo ya no nos dan nada, si seguimos así no nos va a matar el virus, sino el hambre”, dijo María Epiayú, una de las manifestantes.

Los permanentes bloqueos han afectado la movilización de vehículos de carga de alimentos que se dirigen a por lo menos tres municipios de la península donde se registra la situación más crítica; Maicao, Manaure y Uribia; Los conductores denunciaron que la única manera de pasar, es pagando la suma de dinero que exijan los indígenas.

“Para ir desde Riohacha hasta Manaure nos demoramos más de 10 horas entre bloqueo y bloqueo, que son incontables en las vías y en todos toca pagar hasta 5.000 pesos para pasar, la situación en insostenible y ya ni la Policía ni el Ejército pueden con ellos. Nosotros les ofrecimos agua que era lo único que llevábamos y no la recibieron, nos dijeron que querían era plata y es lógico, a ellos les conviene más montar un retén y pedir plata que esperar que les lleven un mercado”, dijo uno de los transportadores.

Las manifestaciones han impedido el paso de las muestras de COVID-19 que se realizan en esos municipios, así lo denunciaron funcionarios del laboratorio de salud pública de La Guajira.

Los transportadores de oxígeno, elemento vital para pacientes en las clínicas y hospitales, también se han visto afectados; según Jhovana Nieto, representante de la empresa Oximelo S.A.S, “hay pacientes oxigeno dependiente, que no pueden vivir sin este elemento y en este momento trasportarlo tanto hacia el norte como hacia el sur de la península, ha sido imposible; estamos intentando desde la semana anterior y hemos pedido el apoyo a las autoridades, pero nadie dice nada”.

Tantos los indígenas como quienes quedan en medio de los bloqueo, han hecho un llamado a las autoridades para que puedan brindar rápidamente una solución integral a la situación, que contemple la atención para las comunidades que protestan, pero también el libre tránsito de quienes en medio la cuarentena se movilizan entre los municipios.

“Hemos ido avanzando entregando agua a las comunidades de la Alta Guajira, con el tren del agua, pero también hay bloqueos en la vía férrea, por eso ha sido complicado; en este momento estamos en la zona conversando con los miembros de la junta de palabreros para establecer unos compromisos en cada comunidad”, señaló el gobernador Nemesio Roys.

Para evitar el desabastecimiento la policía ha ofrecido acompañamiento a los transportadores de alimentos en horarios nocturnos en lo que han llamado “las caravanas de seguridad”, teniendo en cuenta que los bloqueos de los indígenas se registran regularmente durante el día.