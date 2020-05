Indígenas de la Sierra Nevada dan ultimátum a empresas mineras en La Guajira

“El Gobierno Nacional, departamental y local anuncia ayudas a la población más vulnerable, abastecimiento, familias en acción, préstamos bancarios, no pago de servicios, etc; nosotros somos comunidades Indígenas afectadas por la sequía, la minería ilegal, tala de bosques y quema discriminada que se puede apreciar hoy en muchos sectores de la sierra y aún más el olvido del estado mismo; Por años hemos puesto en conocimiento estas situaciones, a los gobernantes de turno, a las entidades responsables, al ministerio público y nuestro clamor no es escuchado; las medidas cautelares parecen no importarles”, agregaron los wiwas.