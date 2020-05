Indígenas Yukpas varados en Valledupar deben mendigar para sobrevivir

Los indígenas de la comunidad Yukpa, quieren volver a sus resguardos en la serranía del Perijá y aseguran que tras el anuncio de la cuarentena se quedaron sin recursos para viajar, por lo que han tenido que recurrir a pedir limosna en las calles.

“Nosotros somos 25 indígenas, que constantemente venimos a Valledupar a vender algunos cultivos, pero no sabíamos que esto iba a pasar, y no tenemos como regresar, mucho menos como comer”, dijo Israel Jorgito, líder de la comunidad.

Los indígenas denuncian que aunque las autoridades anunciaron ayudas para esta población, a la fecha no han recibido mercados, y que de no ser por la caridad de transeúntes ya habrían enfermado por la falta de alimentos.

En el grupo de Yukpas que solicitan ayudas humanitarias hay varios menores recién nacidos que duermen a la intemperie en los andenes, situación que ha empeorado su estado de salud por las lluvias de los últimos días, incluso cuentan los adultos que temen que los síntomas estén relacionados con el coronavirus.

“En este momento queremos regresar, si no nos quieren dar comida no importa, pero en nuestros resguardos podemos comer de lo que sembramos, y no morirnos de hambre aquí”, agregó otro de los Yukpas.

Recordemos que migración Colombia desde este jueves inicia una mesa de trabajo en coordinación con la secretaria de gobierno de Valledupar para retornar a venezolanos y colombianos, que durante la emergencia sanitaria quedaron atrapados en la capital del Cesar.

Hay que destacar que muchos de los indígenas varados en Valledupar, son ciudadanos del vecino país, puesto que viven en la zona limítrofe que comunica a la serranía con Venezuela.

Atendiendo el llamado de Rcn Radio, la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Valledupar, aseguró que es de su conocimiento la situación que vive este grupo de indígenas y se comprometió a entregar en el menor tiempo posible ayudas para gestionar su regreso a la serranía sel Perijá.