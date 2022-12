Indignación en Cartagena: Inquilino mató a joven mujer que le dio posada por tratar de robarla

Asfixiada. Así murió una mujer en Cartagena, a manos de al parecer su inquilino, identificado por las autoridades como Samir José Urungo Pérez.

La víctima Alba Luz de Arco Catalán fue encontrada en su habitación con marcas en el cuello y en diferentes partes del cuerpo.

"El hecho se registró en el barrio Palestina, Sector Pablo Sexto Segundo. El capturado de 27 años Samir Urungo, quien mediante asfixia mecánica, al parecer, le quita la vida a la señora Alba de 46 años", informó la Policía Metropolitana.

Lea además: Hallan muerto en la piscina a un turista mexicano en Cartagena

Jennifer Mendoza de Arco, hija de la víctima, contó que el hecho se registró a eso de las 6:30 a.m. "Yo no vivía con ella, pero mi padrastro y mi mamá residen en el mismo sector que yo. Ellos estaban planeando irse de viaje, de hecho estaban juntado dinero, tenían más de $160.000, Samir se dio cuenta y como que iba a robar a mi mamá, cuando ella se opuso, la mató", relató la hija de la víctima.

Indicó que Samir Urungo es un habitante del sector quien al parecer es consumidor de estupefacientes por lo que era rechazado en su vivienda. "Samir dormía en la calle, es un malandro, nadie lo quería y mi mamá de buen corazón le dio alojo. Ella estaba sola porque mi padrastro salió a trabajar, cuando me avisaron que habían matado a mi mamá no creí nada, él la estrangula y le encontraron la plata que había robado, mi mamá a todo el mundo ayudaba, nosotros somos dos hermanos que teníamos una madre muy querida, cristiana, amable", relató Jennifer Mendoza.

Michel, vecino y amigo de la fallecida, contó que escuchó los gritos de la mujer pero no alcanzó a salvarla. "Yo vivo al lado y escucho los gritos, yo no la salve porque no sabía de donde provenían porque en primer momento pensé que era mi hermana, me armo con machete y salgo es cuando todo queda en silencio", sostuvo.

Más noticias: Sacan una cucaracha del oído de un hombre en la costa Caribe

"Mi mujer me dijo es donde Erika, se sienten que buscan algo, me asomo por la puerta y Samir no estaba en sofá, cuando lo veo es que sale del cuarto y no me da la cara. Él sale por el techo, y la comunidad lo agarra en la calle de abajo", contó el vecino.

Amigas de la fallecida también señalaron que intentaron retener al sindicado del homicidio. "Yo lo cogí por el pelo y le dije: que le hiciste a la vieja, fue cuando salió huyendo; le dije Erika párate y estaba muerta, la degolló con las manos y tenia cupones el cuerpo". La familia de Alba Luz de Arco Catalán espera justicia.