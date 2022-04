Indignación en el Caribe: Pescador fue robado, amarrado y tirado al mar

Santander González De Arco, un pescador de 67 años de edad, sufrió el robo del motor de su lancha, además de haber sido golpeado y abandonado en medio del mar.

Este domingo 24 de abril, el pescador de 67 años de edad salió a pescar a cinco millas, 9 Kilómetros aproximadamente de la orilla de la playa del corregimiento La Boquilla, cuando a las 11 p.m. unos delincuentes lo atacaron, según comenta conmovidamente: “Unos bandidos me quitaron el motor, me golpearon y me amarraron”.

A pesar de que los ladrones lograron su cometido y robaron el motor del humilde trabajador, no quedaron contentos con esto y también hundieron su lancha. Lo dejaron a la deriva, con solamente una hielera y un chaleco salvavidas.