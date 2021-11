La Fiscalía General de la Nación judicializó a Pablo Enrique Roa Duarte, teniente coronel retirado de la Policía, por su presunta responsabilidad en la muerte de su madre, Rosa Inés Duarte Enciso.

El procesado fue capturado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Boyacá, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de homicidio agravado.

Varios testimonios sirvieron para señalar al oficial (r) como el principal sospechoso de este hecho que se registró en el municipio de Duitama.

El hombre, de 47 años, habría ingresado a la vivienda de su madre el 3 de mayo pasado para asfixiarla con una cuerda. El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado por sus familiares.

“A través de videos y otras labores de policía judicial se pudo establecer que Roa Duarte fue la única persona que entró a la casa de la víctima”, indicó el director de Fiscalías en Boyacá, Sergio Castellanos Mantilla.

Una vez determinada la posible responsabilidad de Roa en la muerte de la mujer, fue emitida la orden de captura materializada en el municipio de Sabanagrande (Atlántico), a donde el hombre se habría trasladado con el aparente propósito de salir del país para evadir la justicia.

Hasta el momento no se ha establecido desde cuándo vivía el capturado persona en el Atlántico. En el sector lo veían como alguien amable, reservado y con el que no había mucha interacción. El procesado fue imputado por homicidio agravado, cargo que el oficial (r) no aceptó.

Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Roa Duarte.