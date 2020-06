Indisciplina social, causa de disparada en casos de COVID-19 en Atlántico

En Barranquilla y el Atlántico se ha visto un incremento abismal de casos de COVID -19 en el último mes. Para el 16 de mayo, la cifra de contagios -según el Instituto Nacional de Salud (INS)- era de 1.560 personas contagiadas con coronavirus y, a corte del 15 de junio, ya son 10.882. Es decir, hubo un aumento de 9.322 casos en 30 días.

De acuerdo con las administraciones departamentales y distritales, este aumento casos se debe a la indisciplina social que se ha venido presentando luego de la celebración del Día de las Madres, cuando muchos ciudadanos desacataron las normas estipuladas en las medidas administrativas.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hace algunas semanas se refirió a que al comienzo de la cuarentena se venían haciendo las cosas bien, pero luego el desorden social provocó toda esta situación de los incrementos.

"Los primeros días de cuarentena y aislamiento obligatorio vimos como Barranquilla y el Atlántico respondieron, pero luego la fatiga a ese aislamiento llevó a que algunos empezaron a desordenarse un poco, tal como en la celebración del Día de las Madres que produjo un incremento de la tasa de contagios que se ha visto reflejada en la actualidad", explicó el alcalde Pumarejo.

El secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, también reitera que la indisciplina social es la causa principal del incremento de casos en esta zona del país y que todo esto demuestra que hay una circulación viral muy alta.

El sociólogo de la Universidad del Norte, Jair Vega, explicó el porqué del incremento de casos que se ha visto en los últimos días en todo el departamento. El experto en temas de sociedad asegura que la indisciplina no es el principal factor para el incremento de casos.

"Muchos dicen que es indisciplina social, pero yo me detendría primero a mirar las cifras, hay indisciplina social en todos los estratos, sin embargo cuando vemos los datos de las cifras la gran proporción se ubican en los estratos más bajos, es decir que hay otros factores relacionados con esto", indicó el sociólogo.

El académico señaló, además, que "las cifras muestran que hay un gran porcentaje de casos que son hombres en edad productiva y de estratos bajos, esto me demuestra que es muy probable que la gente que se infecta es la que sale a trabajar y a rebuscarse. Creo que si hay elementos que tiene que ver con que la sociedad no tiene comportamientos adecuados como la indisciplina pero no es la única causa a la que hay que atribuirle todos los casos".

Esta situación de los incrementos de casos se ha visto reflejado en la ocupación hospitalaria que en algunas clínicas privadas ya han colapsado por el aumento de la atención y la falta de camas para brindar asistencia médica a pacientes que requieran.