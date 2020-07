Instauran denuncia penal tras caso de pérdida de cadáveres en Barranquilla

Luego de que no se llegara a ningún acuerdo entre las familias afectadas, la funeraria Jardines de la Eternidad y la Clínica El Prado, por la pérdida de dos cadáveres que al parecer fueron sepultados por otras personas, se inició un proceso penal, por el delito de irrespeto a cadáveres, tras la denuncia que interpusieron los familiares ante la Fiscalía General de la Nación.

Con esta denuncia, los afectados buscan una pronta autorización para que la funeraria realice la exhumación de los cuerpos, tras los fallidos intentos, debido a que por temas de salubridad no se pueden realizar en un término superior a ocho días.

Le puede interesar: Remdesivir: en Corea del Sur uno de cada tres pacientes presenta mejoría

Con esta denuncia ante la Fiscalía, los familiares argumentan que no se le está respetando la muerte digna, como lo establece la constitución y también los tratados internacionales de derechos humanos.

Katherine Hernández, hija de Marilyn Pérez, una enfermera que falleció el pasado 6 de julio y cuyo cadáver está desaparecido, indicó que al no ver resultados instauraron la denuncia ante la Fiscalía.

“El secretario de Salud y el personero estaban haciendo su gestión, pero el resultado no era el que esperábamos, por no haber una conciliación para la exhumación de los cuerpos, procedimos a instaurar la denuncia ante la Fiscalía. Con esto esperamos conseguir que se haga la autorización para exhumar los cuerpos”, manifestó la mujer.

También puede leer: En 39 % se redujo la muerte de menores por causas asociadas a desnutrición: ICBF



La joven mujer dijo que confía en que las autoridades judiciales ejerzan la presión para que la funeraria realice la exhumación y tener la certeza de que su madre si está sepultada.

“La única certeza para saber si es mi madre la que está sepultada es la exhumación. Ellos no han enmendado el error y aquí no es cualquier cosa, es el reconocimiento de una de las personas más importantes en mi vida, quiero saber si ella está ahí para más adelante llevar flores y saber que es mi madre, pero no tenemos la certeza hasta el momento”, dijo.

Todo este tema ha generado afectaciones psicológicas a su familia porque, además de la pérdida de su madre, ahora tienen el dolor de no saber dónde está el cadáver.

Lea también: Avanza estrategia para salvar al adulto mayor en Barranquilla

“Esto nos ha afectado psicológicamente. Nosotros no hemos podido superar la muerte de mi madre y a eso le sumamos la pérdida del cadáver porque no sabemos qué pasó con ella”, puntualizó.

La Secretaría de Salud de Barranquilla anunció que continuará con la investigación y las entidades se exponen a sanciones como el cierre definitivo por el incumplimiento de la exhumación.