Hijos del congresista Alonso del Río denunciaron que fueron víctimas de abuso policial, mientras hacían deporte en sus bicicletas por el sector de la Bahía de Mango en Cartagena.

“Mis hijos me llamaron y me dijeron que estaban siendo agredidos por unos uniformados que se identificaron como patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena, en ese momento les raparon el celular y no supe que estaba pasando”, dijo el congresista.

Le puede interesar: ¿Álvaro Uribe será suspendido o se mantendrá como senador?

En un video que fue grabado por personas que pasaban por el lugar, se puede observar como uno de los policías manda al piso a uno de los hombres y trata de reducirlo contra un andén.

Según Del Río sus hijos iban paseando en bicicleta, uno de ellos se bajo el tapabocas porque no podía respirar bien y de inmediato los uniformados que estaban en el lugar los detuvieron y les dijeron que "tocaba multarlos".

Esto de inmediato despertó el reclamo de uno de los supuestos infractores, por lo que se decencadenó el enfrentamiento.