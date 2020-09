Investigan causas del incendio que consumió 21 buses en parqueadero de Malambo (Atlántico)

Tras la conflagración que causó daños a una flota de 21 buses y busetas, afiliados a la línea de transporte urbano Trasalianco, del municipio de Malambo, las autoridades iniciaron un proceso investigativo para esclarecer las causas que ocasionaron la emergencia que afortunadamente no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales.

El incendio se presentó desde las 10:30 de la noche en el parqueadero de la empresa de servicio de transporte en el barrio El Concord.

El jefe del área de Recursos Humanos de la empresa Trasalianco, Omar Muñoz, entregó un balance general del percance y las expectativas por conocer las circunstancias que originaron el percance.

Lea además: Incendio 'se lleva' más de diez buses en Malambo, Atlántico

"Afortunadamente estamos todos bien y los trabajadores, gracias a Dios, no hubo heridos y solo daños materiales. Sobre las causas, no se sabe a ciencia cierta, están los investigadores de la aseguradora, encargados del tema, no obstante se presume que pudo ser una falla eléctrica de algún vehículo. Todos los vehículos y el lote están asegurados", indicó el funcionario.

La atención oportuna, por parte del Cuerpo de Bomberos de Malambo, permitió sofocar las llamas y evitar que el fuego hiciera contacto con una estación de servicio contigua a la nevada de buses en el barrio El Concord.

La subteniente, Marlén Narváez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Malambo, entregó detalles del procedimiento de intervención del percance.

"Comenzamos a hacer las maniobras para sofocar el incendio y con el hecho que ya estaba bastante avanzado, se solicitó apoyo de bomberos de Sabanagrande, Soledad y Barranquilla, para apoyo de suministro de agua. Se controla el incendio entre doce y media y una de la mañana. Se aisló el área para evitar que se propagara el incendio hacia una de las empresas que se encuentra en uno de los costados del parqueadero", explicó la oficial.

Lea además: Juzgado ordena al Distrito de Barranquilla pagar más de $45 mil millones a Electricaribe

El incendio generó momentos de angustia por la intensidad del fuego y porque se presentó a altas horas de la noche, cuando la mayoría de la población descansaba.

Johanna Benítez relató los momentos que se vivieron durante la emergencia. "Fueron momentos de pánico, ya que el lugar del incendio se encuentra al lado de una bomba de gasolina. Por las explosiones de las llantas de los buses y el fuego bastante alto, fue algo muy espantoso. Al oír las detonaciones, el olor a fuego, hubo personas que salieron de sus casas que se encuentran cerca, para prevenir cualquier situación", señaló la residente del barrio El Concord.