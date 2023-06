Investigan envenenamiento masivo de perros en Sincelejo

Según se conoció este miércoles, un total de 15 perros murieron envenenados en el barrio Santa Cecilia, en la zona sur de la ciudad de Sincelejo.

Los animales, pertenecientes a una misma familia, fueron cayendo de manera simultánea. Doce de ellos murieron de manera inmediata y tres más quedaron en delicado estado falleciendo horas después.

La sociedad protectora de animales pide a las autoridades investigar si se trata de un envenenamiento adrede, pues los animales vivían en un taller mecánico o si el veneno estaba destinado para otros animales, como ratas. Uno de los perros sobrevivientes permanece en delicado estado.

“Realmente estamos muy tristes con eso, ayer cuando recibí la llamada de la secretaría de Salud, diciéndome que habían matado 12 perros, yo pensé que era una exageración y estaba segura que no era esa cantidad de perro, cuando me dirijo hasta el lugar donde me indicaron efectivamente estaban los perros ya rígidos en el terreno del taller y me mostraron los lugares donde ya habían enterrado diez perros más, quedaban cuatro vivos que realmente no se veían mal, pero después murieron tres”, sostuvo María Bernarda García de la sociedad protectora de animales.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades sería un envenenamiento para ingresar a robar al taller donde residían los animales, ya que está ubicado en una de las zonas más vulnerables de la capital sucreña, estando los animales podrían alertar muy fácilmente la presencia de extraños.

“Me contaron que no va a sobrevivir ninguno de los perros, o sea que serían 16 caninos, usted viera cómo estaban esos perros de bien alimentados, no tenían garrapatas, esos perros estaban superbién y de verdad es preocupante porque estos casos de envenenamiento están aumentando en la ciudad”, aseguró García.

La noticia ha causado repudio entre la población sincelejana que pidió a las autoridades capturar al responsable de este envenenamiento masivo.