Investigan incursión armada en población de Magdalena

Las autoridades investigan una incursión armada que se presentó en el corregimiento de Carreto, en el municipio de El Piñon, Magdalena, sin que se hayan presentado víctimas.

Según testigos de lo ocurrido, un grupo de hombres armados intimidaron a la población robándoles sus pertenecías y disparando en el centro del pueblo.

“Yo salía de mi negocio y de pronto un grupo de tipos vestidos de militares, me empujan y me quitan mi celular, me dicen que esta decomisado y me piden que les entregue todas mis pertenencias, después gritan que ellos son de los pachencas, el nuevo grupo que va a operar en esta zona”, aseguró un habitante del pueblo.

Le puede interesar: Líderes sociales piden al Gobierno desmontar a sucesores del paramilitarismo en Córdoba

Tras varias horas el grupo hizo disparos en el centro de la plaza del corregimiento, que por fortuna no paso a mayores.

Por su parte, el alcalde de El Piñal, John Alberto Caballero, aseguró que el hecho no dejó personas afectadas y que solo fue un acto de intimidación, también dijo que ya las autoridades están al frente de la situación.

“Un grupo de personas entra al pueblo e intimida a sus habitantes, por fortuna no hubo víctimas y tuvimos la respuesta oportuna de la Policía, que hizo un gran despliegue en el corregimiento de Carreto, en El Piñon”, dijo el alcalde.

Hacía la media noche a través de redes sociales varios usuarios denunciaron la situación que se había presentado en la zona central del departamento del Magdalena.

Según el presidente Ejecutivo de Fedegan, José Felix Lafaurie, la comunidad de Carreto le informó que desde las 8 de la noche de este miércoles un grupo armado había “sitiado el pueblo”.

Lea también: ​​​​​​​Terminal de Transportes de Cali normalizará su servicio desde septiembre

“Me dicen que están atracando a todos los negocios y ganaderos del sector”, dijo Lafaurie, por lo que hizo un llamado al Ejercito y la Policía para que hicieran presencia en el lugar.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance de lo ocurrido y se confirme la veracidad de la presencia de un grupo ilegal en la zona.