Investigan irregularidades en proyecto de acueducto de Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación investigará un proyecto de acuerdo radicado ante el Consejo de Santa Marta por la alcaldesa Virna Johnson, en el que se solicitó aprobar un cupo de endeudamiento de 1.7 billones de pesos, que tiene como objetivo financiar el proyecto de acueducto de la ciudad y que se compromete a pagar con presupuestos futuros durante los próximos 30 años.

La decisión la tomó el ente de control, luego de estudiar las denuncias realizadas por veedores ciudadanos y medios de comunicación, en las que señalaban presuntas irregularidades en este proceso.

Leer también: Representante John Fredy Núñez será investigado por presuntas agresiones a sus escoltas

Según indicó el Ministerio Público, este proyecto fue radicado fuera de los tiempos establecidos por el consejo de la ciudad para que fuera aprobado antes del 31 de diciembre, por lo que detectaron que el documento tenía inconsistencias.

"Los estudios presentados por el gobierno local están incompletos y no cuentan con avales de viabilidad, pues el contrato interadministrativo entre la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Magdalena y Cenit SAS, (Empresa que ejecutaría el proyecto) se encuentra prorrogado mediante acta modificatoria no. 4 hasta el 15 de enero del próximo año, debido precisamente a que no se encontraba terminado y entregado lo que corresponde a la totalidad de los productos contratados con la empresa consultora”, explica la entidad.

Para realizar esta indagación, la Procuraduría Regional de Magdalena solicitó al Consejo de Santa Marta remitir un copia del proyecto de acuerdo con todos los anexos, así como de otros proyectos existentes que estén enfocados en materia de acueducto o alcantarillado de la ciudad.

También le puede interesar: Procuraduría denunció penalmente a juez que liberó a dos primeros jóvenes nombrados “voceros de paz”

Además pidió a la Alcaldía copias del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación de Magdalena y Cenit S. A., con sus actas de prórroga y copias del megaproyecto de acueducto para Santa Marta que esa administración asegura haber radicado ante el Departamento Nacional de Planeación.