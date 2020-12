Investigan muerte de un hombre durante choque con la Policía en Cartagena

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio República de Venezuela en Cartagena, donde un hombre identificado como Ángel Arrieta Mattos, de 40 años de edad, tuvo un enfrentamiento con agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena.

“Él estaba en un evento social cerca a la casa donde vivimos, justo en ese lugar llega el cuadrante de la Policía, y él está de pie, sin ningún tipo de disturbio, pero algo le dicen a él y por eso sale corriendo hacia la casa de mi mamá", relató Ivama Arrieta Mattos, hermana de la víctima.

Indicó que el hombre "se ubicó debajo de la cama porque los uniformados hacían disparos y así ingresaron al lugar, destrozaron todo y empezaron a golpearlo hasta el cansancio, pese a las suplicas”.

Reveló que durante el hecho, la mamá del occiso fue sacada de la vivienda en la que también había menores de edad.

“El uniformado Jesús Romero le hizo un disparo a mi sobrino pero no lo llegó a impactar. Habían cuatro uniformados golpeando a mi hermano, entonces lo amarran, y se lo llevan como un animal; un testigo que escucha que le advierten que le pasaría algo en el CAI”, aseveró.

“Había una persona conocida detenida que estaba en el CAI de Olaya, a él lo soltaron en la tarde y le contó al hijo de mi hermano que a su padre lo golpearon muchísimo, incluso que la cara se la metían en un tanque”, relató la mujer.

Indicó que ella llegó a la estación de Policía para poder ver a su hermano y apoyar la situación. “Allá no me dejaron verlo, después me dicen que en la tarde lo soltaban, y posteriormente me dijeron que en la noche, pero no alcanzó a llegar la hora de salida en la noche porque se les puso mal, vomitando sangre, y por eso lo ingresan en el CAP de Olaya, y ahí le colocan una inyección, después él mismo coge una moto y se viene para la casa y nos contó todo lo sucedido, sobre la tortura dentro de la estación”.

Según la versión de la hermana de la víctima, el hombre habría dicho que no sentía sus piernas y que al parecer habría perdido la vista en uno de sus ojos, por lo que pidió descanso en su cama.

“Nosotros le dimos medicamentos pero en la madrugada se nos puso mal, empezó a vomitar sangre e infortunadamente perdió la vida”, sostuvo.

Respuesta oficial

Frente a este caso, la Policía Metropolitana de Cartagena, en cabeza del brigadier General, Henry Sanabria, salió al paso y reveló que el hecho aún es materia de investigación, porque ya pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación.

“El sujeto pertenece a un grupo familiar de personas dedicadas al hurto y tráfico de drogas, estructura que era liderada por un policía que fue retirado por su vínculo con la organización de 'Los Paisas', el cual fue muerto en una confrontación entre expendedores de droga del Clan del Golfo”, dijo la Policía Metropolitana de Cartagena.

Además sostuvo que “el occiso tenía un arma e iba a causarle la muerte a un sujeto con el cual habían tenido una desavenencia. El cuadrante llegó al lugar y al verlo el sujeto huyó. Se refugió en la casa y los policías ingresaron en persecución para capturarlo. El sujeto se resistió y golpeó a los policías, estos lo redujeron dentro de la casa, previamente el sujeto le entregó el arma a un familiar, no siendo posible hallarla”.

Sobre la golpiza denunciada por la hermana de Arrieta Mattos, la Policía aseguró que “en las cámaras internas de la estación no se ve eso, pero es lo que afirma”.

El caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación y se esperan los resultados de la necropsia.