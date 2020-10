Investigan muerte de un menor al parecer a manos de su mamá, en Buenaventura

Asombrados y consternados se encuentran los habitantes de Buenaventura, tras conocer el caso en el que una mujer de 22 años de edad, habría asesinado a su propio hijo, de cuatro año de edad, tras golpearlo en repetidas ocasiones.

El hecho fue registrado en el barrio El Esfuerzo II, en la comuna doce del puerto, donde las autoridades fueron alertadas de que una mujer iba a ser linchada por la comunidad.

“Fuimos alertados que unas personas estaban agrediendo a una mujer porque al parecer había causado la mujer de su hijo. Llegamos al sitio y vimos un niño en la puerta de la casa, sin signos vitales. Por el momento no evidenciamos un tema de violencia; pero algunos testigos presenciales indicaban que la mujer maltrató al menor, hasta causarle la muerte”, precisó Edwin Rojas, comandante Operativo de la Policía en Buenaventura.

Por su parte, el abuelo del menor indicó que vecinos le contaron que todo se presentó cuando, al parecer, el niño realizó sus necesidades sobre la cama en donde estaba acostado y la madre lo reprendió fuertemente.

“Lo que me dijeron los vecinos fue que la mamá lo mató a golpes. A mí nunca me gustó cómo ella reprendía al niño, le pegaba muy duro y cuando yo le daba consejo ella se me enojaba”, indicó Olimpo Rivas, abuelo del menor.

La madre del menor fue puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar qué fue lo que sucedió realmente, de acuerdo a las versiones entregadas por los testigos presenciales.

El Jefe Operativo de la Policía de Buenaventura indicó que la madre del menor afirmó que éste último presentaba algunos quebrantos de salud y por ello lo reprendió, y de un momento a otro comenzó a convulsionar.

Se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para conocer las verdaderas causas del deceso del menor que causó conmoción en Buenaventura.