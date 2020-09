Investigan presunta exigencia de soborno a turistas por parte de policías en Cartagena

La Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cartagena iniciaron las investigaciones frente al caso de una pareja de turistas que al parecer tuvo que sobornar a dos policías de la ciudad, para no ser multados por circular en motocicleta en el Centro Histórico y luego de varias presiones e intimidaciones por parte de los agentes.

Este hecho fue dado a conocer por los mismos visitantes, oriundos del departamento de Cundinamarca, quienes después de lo sucedido, decidieron partir hacia la ciudad de Barranquilla por miedo a represalias, ya que según lo indicado a medios locales, los uniformados ejercieron presión psicológica sobre ellos.

“Imagínese, uno con ganas de pasar un rato agradable en esa ciudad tan bonita y le toca vivir un susto de esos. Yo les supliqué que no me guardaran la moto porque era el vehículo en que estaba viajando por el país, y no les importó. Al final me tocó preguntarles cómo nos podíamos arreglar, y fue cuando uno de ellos me llevó varios metros adentro y en solitario me tocó darle 150 mil pesos”, dijo el turista al diario El Universal.

El alcalde de Cartagena, William Dau, fue el primero en referirse al caso, solicitando a la comandancia de la Policía en Cartagena que se investigue el hecho a fondo y resaltando que no se puede permitir que un mal procedimiento ensucie el buen nombre de las autoridades.

“Solicito atentamente tomar acción ejemplarizante frente a este accionar (…) no vamos a tolerar siquiera un incidente de abuso de este tipo, que daña la imagen de esta ciudad”, indicó el mandatario.

Por su parte la Policía Metropolitana de Cartagena expidió un comunicado en el que aseguró que ya se puso en contacto con los turistas, para ampliar los detalles de la denuncia conocida en las últimas horas, con el fin de sancionar a los responsables de este hecho.

“Se está haciendo una revisión técnica de los dispositivos móviles de los Policías que se encontraban de turno en el centro histórico, para individualizar a los uniformados que estuvieron en el lugar, hora y fecha señaladas por los turistas”, sostuvo la Policía.

Así mismo esta autoridad indicó que “se verificará con la Fiscalía General de la Nación, la posibilidad de iniciar una acción penal, de manera simultánea, por el delito de cohecho por dar u ofrecer en contra de los turistas, ya que reconocieron que fueron ellos los que ofrecieron el dinero, ante la dilación del procedimiento”.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, éste ocurrió el pasado miércoles 16 de septiembre, en el sector de Las Bóvedas del Centro Histórico, donde los turistas fueron sorprendidos conduciendo una motocicleta, algo que está prohibido en esa zona de la ciudad.