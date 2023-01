Las autoridades del distrito de Santa Marta, se encuentran investigando presuntas irregularidades que se habrían presentado al momento de realizar trámites por parte de la Policía, cuando hacía comparendos y cierres de establecimientos públicos en el municipio de Ciénaga Magdalena.

Los hechos de las presuntas irregularidades fueron grabados por el dueño de un establecimiento, quien aseguró haber hecho regalos a altos mandos de la Policía y a algunos funcionarios del gobierno municipal, con el propósito que no le cerraran su negocio.

El denunciante aseguró que, “al mayor Suárez le mandé cuatrocientos mil pesos para que comprara una llanta que necesitaba para su camioneta, esa plata se la hice llegar con el teniente Maldonado; a la teniente Laura le pagué pelo, le pagué uñas de pies y manos que ni a mi esposa se las doy”.

“Al teniente Barreto le regalé una botella de Old Parr el día 31 de diciembre, al secretario de gobierno le regalé también una botella de Old Parr el día 30 de diciembre, a todos los cuadrantes les doy 100 mil pesos semanales”.

“No entiendo por qué ahora, el mayor Suárez me está haciendo un comparendo, me van a sellar el negocio, yo creo que no van más conmigo, está con el patrullero Manuel García, no entiendo por qué me van a sancionar si yo no estoy atendiendo a nadie, tengo mi negocio cerrado desde la 1:00 am”, aseguró el hombre.

El denunciante finalizó diciendo que, uno de los patrulleros que le estaba haciendo el cierre del establecimiento, le pidió doscientos mil pesos y se molestó porque nada más le dio 40 mil pesos.

El video se hizo viral en las redes sociales hasta llegar a oídos de la comandante de la policía del distrito de Santa Marta, coronel Adriana Paz Fernández, quien se mostró molesta por la denuncia que realizó el ciudadano.

La coronel aseguró que, “hemos asumido todas las acciones institucionales para poder esclarecer los hechos denunciados, hay que direccionar esa denuncia pública al ámbito disciplinario y si fue en actos de servicios operaría la justicia penal militar”.

“Nadie tiene que ofrecer dinero a los funcionarios y policías, y los uniformados no tienen que hacer ese tipo de negocios con los ciudadanos, sino denunciarlos”, puntualizó Paz Fernández.