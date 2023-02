Irregular desvío del río Ariguaní sigue afectando a campesinos del Cesar y Magdalena

Además de ser una frontera geográfica y política entre los departamentos del Magdalena y el Cesar, el río Ariguaní es uno de los encargados de irrigar decenas de cultivos y fincas ganaderas, además, es el principal sustento de muchas familias de pescadores de esa región.

Por esa razón, habitantes de los municipios de Bosconia, Ariguaní, El Copey, Algarrobo y San Ángel, aseguran que en la parte alta se lo están robando y que eso tiene afectada su economía, su forma de vida y el medio ambiente de esos departamentos.

En diálogo con RCN Radio los campesinos y productores agropecuarios a gran escala, aseguraron que están preocupados por esa desviación que además aseguran ya fue denunciada desde hace varios años pero aun no hacen nada.

"Con el 62% de sus aguas en el departamento del Magdalena y el 38% restante en el Cesar, el río Ariguaní es un importante recurso hídrico para palmicultores, ganaderos y centenares de familias campesinas de esta región, además de las familias de pescadores que tambien dependen de este río", dijo Jorge Olmedo habitante del municipio de Bosconia (Cesar) y quien asegura que su economía y la de su municipio fue fuertemente afectada por lo que define como el robo constante del afluente.

Sumado a ello, Joaquín Tomás Ovalle, propietario de una de las fincas que es cruzada por ese río aseguró que desde hace varios años los agricultores del la rivera notaron que este dejó de fluir con normalidad, hecho que les genera preocupación, toda vez que allí tienen cultivos de palma y animales de ganadería.

En razón a tal circunstancia, Ovalle aseguró que colocaron en el año 2007 la respectiva denuncia en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, “CORPOMAG” y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR”, para que investigan los hechos, sancionaran a los responsables y devolvieran el río a su cauce normal.

Con ocasión de la queja interpuesta, funcionarios de CORPAMAG y de CORPOCESAR, se trasladaron al lugar de los acontecimientos para verificar los hechos denunciados.Como resultado de esas visitas se elaboraron dos informes.

El primero de fecha 12 de marzo de 2007, firmado por el doctor Henry Gómez, Técnico Operativo, funcionario de “CORPAMAG”, quien deja constancia de haber comprobado de manera presencial los trabajos que se estaban realizando, en ese preciso momento en el lecho del río Ariguaní, por parte de unos particulares, quienes, sin las autorizaciones legales de ninguna autoridad, estaban desviando el cauce del afluente.

"Los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, mediante un informe del 12 de marzo de 2007, firmado por Félix Vides Pérez y Rafael Contreras, también dan cuenta fehaciente de las desviaciones del referido afluente", aseguró Ovalle.

A pesar de ello, en fecha 22 de julio de 2015 la funcionaria de “CORPAMAG”, Ana Cecilia Vega Gonzales, en comunicación que dirigiera a la doctora Shindy Fernández Ramírez, también informa sobre la desviación del Rio Ariguani.

En informe de fecha 30 de noviembre de 2016, la funcionaria de “CORPAMAG”, Ana Cecilia Vega González, le reitera también a la doctora Shindy Fernández Ramírez, la desviación del Rio Ariguaní, dando cuenta de los trabajos realizados para tal fin por parte del señor Rafael Matera.

Con ocasión de todo lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena dio inicio a tres procesos sancionatorios ambientales.

El primero fue el proceso N° 1919 de 2007, a través del auto N° 1106 de agosto 22 de 2007, se dio inicio a una investigación sancionatoria en donde no se incluyó, sospechosamente, al principal perpetrador de los hechos, como lo fue el señor Rafael Matera, propietario del predio El Coraje y otros, siendo aún más sospechoso que esta investigación se haya adelantado sin que se hubiere tomado decisión alguna.

En segundo lugar el proceso N° 3623 del 9 de marzo de 2010, mediante auto N° 308 se dispuso la iniciación de proceso sancionatorio en contra de los señores Luis Romero López, propietario del Predio La Panchita y en contra de la Sociedad Camaguey, propietaria del predio El Coraje, representado legalmente por el señor Rafael Matera Lajud, por la presunta infracción a las normas de protección ambiental y de los recursos naturales renovables de conformidad con los hechos allí expuesto.

En tercer lugar el proceso N° 4818 de 2017, en auto N° 004 del cuatro de enero de 2017, con el que se da inicio a una nueva investigación, por los mismos hechos y en donde se reconoce la desviación del río Ariguani el cual fue dragado y como consecuencia de ello el río cogió un cauce diferente al que tenía, proceso que tampoco arrojó ningún resultado.

A los dos primeros procesos, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena les fue declarada la caducidad de manera ilegal e inconstitucional, en fecha que no conozco, toda vez que nunca fui notificado de dicha decisión.

"El Proceso N° 4818 de 2017, se le decretó la cesación del procedimiento, teniendo como fundamento un informe de un funcionario de CORPAMAG, Gustavo Hernández, en el que concluyó que para el año 2015 el cauce del río Ariguaní no había sido desviado, sin que hicieran un juicio de valor y/o evaluación probatoria, o mejor, dejando de lado los informes del 12 de marzo de 2007, firmado por el doctor Henry Gómez, Técnico Operativo, funcionario de “CORPAMAG y de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar", explicó Ovalle.

El desvío del Ariguaní continúa desde hace varios años



RCN Radio conoció un escrito que le dirige Henrry Gomez, Tecnico Operativo al ingeniero Juan Aaron, Coordinador E.S.N.S.M, ambos funcionarios de CORPAMAG, en uno de sus apartes se manifiesta que "a pesar del paso del tiempo, se observa intacto el trabajo de desvió del cauce del río Ariguaní en inmediaciones a la bocatoma El Indio – Tierra Baja".

De Igual forma se aclara que "con dichos trabajos la citada bocatoma quedó distanciada en 30 mts aproximadamente del nuevo cauce, el cual también presenta mayor profundidad que el cauce antiguo" y se explica que "estos dos factores, alejamiento del cauce de la bocatoma, en aproximadamente 30 metros y profundización del nuevo cauce, técnicamente impide que por desnivel o gravedad se pueda captar agua lo que se le autorizó al señor Ovalle Pumarejo hacer un trincho en sacos sobre el cauce para elevar el nivel del agua e intentar la captación, pero tampoco fue posible hacer entrar agua a la mencionada bocatoma”.

Frente a todo lo anterior, se presentó al Director de CORPAMAG, un escrito pidiendo la nulidad y/o revocatoria de las tres decisiones de archivo de las referidas investigaciones sancionatorias ambientales, las cuales fueron negadas de manera tajante e interpretando la normatividad que rige la materia de una manera irracional.

Estando dentro del término legal, en fecha 3 de junio de 2022, se interpusieron los recursos de ley frente a tal decisión, respuesta que se dio a conocer sólo hasta el presente mes de enero, a raíz de una acción de tutela que interpuso uno de los propietarios en contra de la referida Corporación por violación al derecho de petición, entre otras cosas por no haberme respondido los recursos interpuestos y la solicitud de nulidad de las actuaciones en los procesos a que me he referido.