Iván Duque visitó por última vez Barranquilla antes de terminar su mandato

Fueron varios los frentes que tocó el presidente Iván Duque durante su visita a la capital del Atlántico sobre los avances que tuvo su gobierno con la entrega de importantes vías que interconectan el departamento con otras ciudades de la Costa Caribe.

Asimismo, habló sobre la política que se implementó con la jornada única en los colegios del país y sobre el acceso a la educación superior para los jóvenes.

Señaló también que durante su gobierno se quintuplicaron los adolescentes beneficiarios de los distintos programas sociales que se pusieron en marcha.

Otra de las novedades a las cuales se refirió, fue el Fondo Emprender que, aunque tiene más de 20 años en funcionamiento, indicó que ha sido su gobierno el que más recursos puso para dicho fin.

Aunque es destacable lo alcanzado durante los últimos cuatro años, no hay que dejar pasar por alto tareas importantes que no se pudieron concretar, entre esas, las que más apoya, como la APP del río y la remodelación del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Sobre estos temas, se le intentó cuestionar al saliente mandatario, pero este no entregó declaraciones.

Durante la visita, presidente Duque también entregó el balance sobre el proyecto de construcción de Nodos Sena en el departamento del Atlántico.

La cita se dio en uno de los nodos ubicado en el barrio Normandía, de Soledad, con énfasis en Operaciones Comerciales, que ya fue puesto en funcionamiento para la comunidad.

Allí estuvieron la gobernadora Elsa Noguera y el presidente de la República, Iván Duque, haciendo el recorrido por las instalaciones del centro de formación que es uno de los seis Nodos Sena que construyó y ha puesto al servicio la Gobernación del Atlántico, con una inversión de 55 mil millones de pesos.

La gobernadora entregó el balance ante el mandatario y agradeció su gestión en la búsqueda de seguir creando más espacios para el fortalecimiento de la calidad educativa, en especial el mejoramiento de la media y el acceso a educación superior.

En el Atlántico son en total 17 Nodos instalados, con una inversión de cerca de 200 mil millones de pesos, incluyendo los seis que ya están en funcionamiento en Galapa, Luruaco, Baranoa, Juan de Acosta, Soledad y Sabanalarga.