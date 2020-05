Jalón de orejas a habitantes de Soledad (Atlántico) por incumplir la cuarentena

El inusitado crecimiento del número de casos de personas contagiadas de coronavirus en el municipio de Soledad en el Atlántico, ha llevado a las autoridades del departamento a requerir de los pobladores mayor compromiso con las disposiciones decretadas para contener la presencia de la patología.

De acuerdo a un reporte del Ministerio de Salud, en Soledad hasta la fecha se presentan 107 casos. Así mismo, cuatro personas han fallecido mientras que once se han recuperado de la patología. De acuerdo a la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano Sánchez, los residentes no están acatando las disposiciones establecidas para contener la propagación del virus.

“Al hacer el análisis de este aumento lo que podemos observar, de acuerdo a nuestros cálculos matemáticos, es que el 50 por ciento de la población, sobre todo en el municipio de Soledad, no está guardando las medidas de aislamiento preventivo definidas por el Gobierno Nacional”, indicó la funcionaria.

El llamado a los residentes es a acatar las recomendaciones acudiendo a la sensibilidad y la disciplina en cuanto a las medidas de autocuidado.

“Para que en medio de este proceso no perdamos la disciplina. No podemos relajarnos; si empezamos a salir todos masivamente, si las personas que resultan positivas no se quedan en casa, vamos a tener contagios masivos y vamos a tener problemas para poder brindar los servicios de salud adecuados”, agregó la jefa de la cartera de salud departamental.

La autoridad sanitaria avanza en el trabajo de campo en las comunidades en donde no se está cumpliendo con los protocolos.

“Estamos haciendo trabajo, directamente en el municipio, con la toma de muestras del equipo de la Secretaría. También hemos generado unas recomendaciones específicas, que van primero en la vigilancia especial de estas personas que resulten positivas, para que no salgan de sus casas y guarden el aislamiento preventivo”, puntualizó Alma Solano.

La funcionaria convocó a dirigentes comunales, autoridades locales y líderes religiosos para que se sumen al llamado a las poblaciones a guardar las medidas de seguridad.